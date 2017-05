Actualitate Cum motivează Andrei Șerban referendumul pentru demiterea primarului de la Slănic Moldova de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tensiunile iscate între unii dintre întreprinzătorii din Slănic Moldova și primarul orașului stațiune, Gheorghe Baciu, i-au determinat pe cei dintâi să inițieze strângerea de semnături de la locuitori pentru organizarea unui referendum care să ducă la demiterea edilului. Acțiunea lor este aproape de final și se bazează pe mai multe „capete de acuzare”. Iată cum sunt formulate o parte dintre ele de fostul primar care a păstorit timp de trei mandate Slănic Moldova, Andrei Șerban (foto), dar și cum se apără în fața acestora Gheorghe Baciu. „Am decis să intervin motivat de ceea ce se întâmplă în Slănic, pentru că tot ceea ce spune actualul primar sunt numai minciuni – ne-a declarat, de la început Andrei Șerban. Minte prin tot ceea ce face cu echipa lui, cu care în urmă cu un an se declarau salvatorii Slănicului (deși eu consider că sunt terminatorii Slănicului), și nu pot accepta ca oameni din Slănic să fie mințiți și să fie bătaia de joc a acestui individ”. Dacă primăria are conturile blocate, de unde mai face cheltuieli? Gheorghe Baciu spune mereu că a preluat o instituție care are conturile blocate tocmai din cauza datoriilor imense moștenite. Andrei Șerban a observat însă că în urmă cu câteva luni primarul a adus o societate care a montat în Slănic un patinoar pentru care primăria e clar că a achitat câteva sute de milioane de lei pe lună (bani vechi – n.n.). De unde? Din bani publici: contribuabilii au plătit curentul, apa și toate consumurile patinoarului. „Dacă ar fi avut conturile blocate nu ar fi putut plăti – a opinat fostul primar. E clar că atunci când va veni în control Curtea de Conturi primarul va da vina pe consilierii locali și am convingerea că instituția Curtea de Conturi va cere să se recupereze sumele plătite aiurea și le va imputa consilierilor locali”. Ce abuzuri este acuzat că a comis primarul Pe scurt, abuzurile formulate de Andrei Șerban la adresa primarului Gheorghe Baciu sunt:

A copiat strategia de dezvoltare 2016 – 2020 a orașului după strategia făcută de administrația precedentă;

Se cheltuie bani pe aiureli, nu pe racordurile la blocurile ANL construite tot de administrația anterioară;

Uniunea Europeană ar putea imputa finanțarea la Pârtia de schi, pentru că s-au permis acolo construcții ilegale. Astfel, taxele slănicelnilor vor crește de 20 de ori;

Primarul a dat afară angajații vechi din primărie pentru că ar fi foarte slab pregătiți, dar aduce oameni din Comănești și din altă parte în locul lo;

A oprit conducta de apă de la Izvorul 3 de care are nevoie Sanatoriul balnear;

A scos trandafirii din Parc, donați de Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt din localitate, și a adus parcul într-o stare jalnică, mizerabilă;

A luat oamenilor din cartierul Cireșoaia pășunea și a plantat copaci. Acum le ia și cariera de piatră;

A mărit enorm taxele și impozitele locale;

A creat consilii de administrație la societățile primăriei, pentru a majora cheltuielile;

Amenință slănicenii că dacă au semnat petiția pentru referendum vor trage consecințele;

Firme din Comănești pregătesc sistemul prin care se va introduce taxare pentru accesul la izvoarele minerale din stațiune al turiștilor, ceea ce înseamnă alungarea lor.

„Văd firmele lui care lucrează peste tot în Slănic – a precizat Andrei Șerban. Oare cât carburant au decontat? Iar la Cazino permite lucrări care afectează structura clădirii, monument istoric și nu sesizează instituțiile abilitate".

