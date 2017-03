Sport Ce se-ntâmplă, fetelor? CSM Lugoj- Știința Bacău 3-2 (-17, 28, -19, 22, 6) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter E groasă! Groasă rău: în ultimele cinci etape, voleibalistele Știnței au pierdut tot atâtea meciuri. Iar ce-i mai grav este că înfrângerile cu fruntașele Blaj, CSM Târgoviște și CSM Bucuresti s-au împletit cu eșecuri suferite pe terenul unor echipe precum Unic sau CSM Lugoj. Sâmbătă, în etapa a 20-a, studentele s-au împiedicat la Lugoj, unde au cedat în tie-break un meci în care au condus cu 1-0 și 2-1 pe seturi. Bănățencele au revenit însă de fiecare dată (de remarcat setul al doilea, câștigat cu 30-28), adjudecându-și parțialul de final cu un categoric 15-6. În aceste circumstanțe, este clar că Știința se află în cădere liberă. Și că podiumul iese din discuție. În ceea ce privește campionatul, rămâne de salvat doar locul 4. Și orgoliul, dacă mai putem vorbi de așa ceva. Știința: Zburova, Rogojinaru, Cazacu, Faleș, Otasevic, Perovic, manu- libero. Au mai jucat: Moisa, I. Radu, Filipaș, Bălțatu, Albu- libero. Rezultatele etapei a 20-a: Dinamo- SCM Pitești 3-0, SCM U Craiova- Penicilina Iași 0-3, CSM Lugoj- Știința Bacău 3-2, Alba Blaj- Medicina Târgu-Mureș 3-1, Unic Piatra Neamț- CSU Galați 3-0, CSM București- CSM Târgoviște 3-1. Clasament 1. Volei Alba Blaj 20 19 1 59-7 57p.

2. CSM Bucuresti 20 17 3 54-19 50p.

3. CSM Târgoviște 20 16 4 51-17 47p.

4. Știința Bacău 20 12 8 43-27 39p.

5. Dinamo Bucuresti 20 13 7 42-27 38p.

6. Unic P. Neamț 20 9 11 35-35 29p.

7. Penicilina Iași 20 9 11 31-37 26p.

8. CSM Lugoj 20 9 11 33-42 26p.

9. Medicina Tg. Ms. 20 8 12 27-39 23p.

10. SCM Pitești 20 6 14 21-47 17p.

11. CSU Galați 20 1 19 8-58 5p.

12. SCM U Craiova 20 1 19 10-59 3p. Programul etapei viitoare, penultima a sezonului regulat (miercuri, 8 martie): Știința Bacău- SCM U Craiova (ora 14.00), CSM Bucuresti- Dinamo, CSM Târgoviste- Unic, CSU Galați- Alba Blaj, Medicina- CSM Lugoj, Penicilina- CSM Pitești.

