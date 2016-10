Ce se mai intâmpla in Siria?

PROMO



De câteva saptamâni, mass media occidentala trage in Rusia din toate pozitiile, acuzând-o ca bombardeaza civilii la Alep, in vreme ce bombardamentele coalitiei saudite in Yemen, care au rezultate similare, sunt trecute sub tacere. Ce s-a intâmplat?

Sa notam ca articolele despre bombardamentele de la Alep au inceput imediat dupa esecul ultimului armistitiu incheiat intre politicienii rusi si americani. Sa ne amintim ca intelegerea negociata greu de diplomati a fost spulberata dupa ce militarii americani au bombardat “din greseala” pozitiile Armatei Siriene loiale presedintelui Assad.

In vreme ce rusii au acuzat ca bombardamentul a fost deliberat, americanii au respins acuzatia, insa spulberarea armistitiului a picat numai bine pentru a sprijini discursul candidatei prezidentiale Hillary Clinton.

Ulterior, a aparut acuzatia cum ca rusii ar fi bombardat un convoi cu ajutoare umanitare, desi in fotografiile de la fata locului pare ca transportul ONU a fost atacat de la sol, nu din aer. A aparut la timp si rezultatul investigatiei cu privire la doborârea avionului malezian in Ucraina, care acuza Rusia chiar daca expertii olandezi nu au reusit sa explice cum o racheta sol-aer a nimerit tinta fara ajutorul radarului care s-o ghideze.

Toata aceasta campanie informationala, incheiata cu sistarea colaborarii intre americani si rusi are menirea, intre altele, sa ascunda colaborarea din teren dintre SUA si teroristii din Jabhat al-Nusra (ramura siriana a al Qaeda), rebotezati sub numele de Jabhat Fateh al-Sham.

Rusii acuza SUA ca ii pregatesc pe cei din al-Sham pentru preluarea puterii politice in Siria, in ciuda promisiunii pentru organizarea de alegeri libere.

De aici si tensiunile, deoarece, in vreme ce americanii au cerut rusilor sa-i trateze pe membrii Jabhat Fateh al-Sham drept membri ai Opozitiei moderate, rusii au refuzat aducând ca argument crimele impotriva populatiei civile.

Sa ne amintim ca, inainte ca presa occidentala sa speculeze imaginea acelui baietel salvat dintr-un bombardament, aparuse un clip cu un copil care a fost decapitat de “moderatii” din al Nustra.

In vreme ce loialistii sirieni câstiga teren la Alep, rusii si-au adus inca o unitate de protectie anti-aeriana, care sa apere baza militara de la Tartus, semn ca ori se asteapta ca rebelii sprijiniti de Occident si de sauditi sa primeasca rachete tactice, ori se asteapta la un atac din partea unei forte care detine asa ceva.