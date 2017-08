Apariția unor utilaje în Parcul Gherăiești din Bacău a stârnit indignare pe rețelele sociale, mulți utilizatori acuzând că se fac „defrișările” în ultima zonă de agrement rămasă accesibilă, în contextul în care Insula de Agrement a rămas în ipostaza de șantier. Imaginile din parc sunt apocaliptice: rădăcini smulse, mormane de pământ, tufișuri smulse, gazon decopertat. În zona grătarelor de la intrare au fost săpate șanțuri și au fost trase cabluri. Pe Facebook unii susțin că se va instala un cort pentru nunți și alte petreceri. Viceprimarul Constantin Scripăț spune, însă, că e vorba doar de modernizarea parcului. „Desființăm tufele, tundem boscheții și plantăm gazon acolo unde e cazul. Extindem iluminatul public în zona grătarelor, apoi vom monta mobilierul stradal, bănci și coșuri de gunoi, iar la sfârșit vom aduce ghene și toalete ecologice.” Scopul autorităților este ca Parcul Gherăiești să fie mai aerisit și mai modern. Primele curățate sunt zonele în care arbuștii sălbăticiți au acoperit aleile și spațiul verde. „Vrem să fie mai accesibil și să răspundă cerințelor băcăuanilor. E posibil să amenajăm și o scenă destinată evenimentelor culturale și de divertisment”, a declarat Constantin Scripăț. 1 of 3 0 SHARES Share Tweet

