Ce rezultate au obtinut partidele in orasele judetului

Daca pentru municipiul Bacau deja am dat procentele preliminare obtinute de principalele partide la confruntarea electorala de duminica, iara si restul rezultatelor, din celelalte localitati urbane ale judetului. In orasele judetului, in general, topul este condus de PSD detasat, urmat de PNL si in general de USR. Independentii au avut procente mici, la fel ca si Alianta Noastra România. In mod surprinzator, cele mai multe voturi dintre ultimii clasati s-au dus catre partidul surogat al social democratilor, Partidul România Unita.

Buhusi

Pe lânga PSD, care obtine peste 60% din sufragii, PNL este singura formatiune care mai obtine un scor din doua cifre.

Camera Deputatilor

PSD – 63,34%

PNL – 18,13%

USR – 5,19%

ALDE – 5,26%

PMP – 4,69%

PRU – 2,49%

ANR – 0,60%

S. Sova – 0,56%

C. Curelea – 0,20%

Senat

PSD – 62,47%

PNL – 20,05%

USR – 5,31%

ALDE – 5,59%

PMP – 4,77%

PRU – 2,70%

ANR – 0,58%

Darmanesti

PSD obtine un scor sub media judetului din cauza unei pozitionari foarte bune a ALDE.

Camera Deputatilor

PSD – 40,38%

PNL – 11,59%

USR – 2,49%

ALDE – 35,34%

PMP – 2,86%

PRU – 1,49%

ANR – 0,28%

S. Sova – 0,52%

C. Curelea – 0,26%

Senat

PSD – 41,98%

PNL – 11,39%

USR – 2,50%

ALDE – 35,46%

PMP – 2,76%

PRU – 1,69%

ANR – 0,28%

Moinesti

ALDE a produs marea surpriza la Moinesti acolo unde s-a situat foarte aproape de PSD. Iata clasamentul pentru Moinesti: PSD 41%, ALDE 29%, PNL 10%, USR 4,89%, PMP 3,57%, PRU 2,28%, ANR 1,03%, iar independentii Sorin Sova 1,3% si Cosmin Curelea 0,17%.

La Senat voturile moinestenilor s-au dus catre ALDE, desi un vot masiv pentru alianta inseamna ca primarul Viorel Ilie ar putea chiar parasi Moinesti-ul, acesta fiind primul pe lista de la Senat a formatiunii politice. Clasamentul la Senat este inversat: ALDE 42%, PSD 34%, PNL 8,81%, USR 4,26%, PMP 3,21%, PRU 1,80% si ANR 0,90%.

Onesti

Onestiul a fost câstigat clar de PSD, la Camera Deputatilor numarul de voturi depasind 50 la suta, respectiv 53,55%. Pentru ceea ce parea a fi totusi un bazin electoral favorabil PMP, Valerian Vreme si cei de pe lista de deputati s-au situat abia pe locul al patrulea iar surpriza a fost procentul destul de mare luat de Cosmin Curelea, care se dovedeste ca a fost destul de cunoscut pentru a rupe doua procente.

In topul de la Onesti, dupa PSD, se situeaza PNL cu 12,37%, apoi USR cu 8,49%, PMP cu 7,34%, ALDE cu 6,65%, PRU 3,41%, 0,67 ANR, 1,98 – independentul Cosmin Curelea si 0,58 Sorin Sova, tot independent.

La Senat, in Onesti PSD a luat 54%, PNL 8,28%, USR 5,28%, ALDE 4,44%, PMP 3,93%, PRU 2,19% si ANR 0,47%.

Comanesti

In Comanesti, votul cetatenilor a fost destul de clar in favoarea PSD.

La Camera Deputatilor: PSD 50,69%, PNL 30,10%, ALDE 5,84%, USR 3,56%, PRU 2,65%, PMP 2,59%, ANR 0,58%, iar independentii: Sorin Sova 0,40% si Cosmin Curelea 0,16%.

La Senat: PSD 51%, PNL 28%, ALDE 7,19%, USR 3,75%, PMP 2,81%, PRU 2,63% si ANR 0,55%.

Slanic Moldova

Slanic Moldova, unde s-a produs surpriza la alegerile locale din iunie, a revenit la a vota masiv pentru PSD.

La Camera Deputatilor: PSD 43,45%, PNL 32,59%, PMP 6,42%, ALDE 5,63%, USR 4,12%, PRU 2,53%, Cosmin Curelea 0,55%, Sorin Sova 0,39%, ANR 0,15%.

La Senat: PSD: 41,97%, PNL 32%, PMP si ALDE 6,54%, USR 4,54%, PRU 3,11% si ANR 0,47%.

Târgu-Ocna

In fine, in Târgu-Ocna, topul este aproximativ acelasi.

La Camera Deputatilor : PSD 55,17%, PNL 16,41%, ALDE 6,41%, USR 5,94%, PMP 5,79%, PRU 2,92%, Cosmin Curelea 0,83%, Sorin Sova 0,6%, ANR 0,49%.

Pentru Senat: PSD 53%, PNL 17%, 7,36 ALDE, USR 6,55%, PMP 5,88%, PRU 3,14%, ANR 0,53%.

Numarul de voturi valabil exprimate in judetul Bacau a fost de 151.502 la Camera Deputatilor si 151.943 la Senat. In functie de acest numar de voturi, Biroul Electoral va transmite pragul electoral. Prima etapa de atribuire a mandatelor se va face la Biroul Electoral Judetean, urmând ca in a doua etapa Biroul Central sa faca redistributia mandatelor in functie de voturile neutilizate. Procesul va dura câteva zile.

Dupa contabilizarea a 70 la suta din voturile exprimate de bacauani clasamentul pe judet era urmatorul: la Camera Deputatilor: PSD 50,91%, PNL 17,47%, ALDE 8,83%, USR 7,26%, PMP 5,76%, Sorin Sova 1,07% si Cosmin Curelea 0,44% si la Senat: PSD 51,15%, PNL 17,67%, ALDE 10,02%, USR 7,41% si PMP 5,75%.