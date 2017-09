Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a stabilit, luna trecută, lista cu onorariile minimale pe care avocaţii le pot percepe de la clienţi pentru serviciile acordate. Onorariile publicate de UNBR nu conţin TVA, iar plata acestora nu poate fi eşalonată pe o perioadă mai mare de un an. Tarifele stabilite se aplică doar în cazul contractelor de asistenţă juridică încheiate cu persoane fizice. Potrivit hotărârii UNBR, persoanele juridice, societăţile fără personalitate juridică sau persoanele fizice autorizate vor trebui să plătească onorarii majorate cu 50 la sută. Hotărârea, care va intra în vigoare la sfârşitul lunii, prevede şi sancţiuni în caz de nerespectare. Astfel, omisiunea avocatului de a urmări încasarea şi/sau executarea contractelor de asistenţă juridică cel puţin în limita acestor onorarii minimale constituie abatere disciplinară. Dacă inspectorii Casei de Asigurări a Avocaţilor constată săvârşirea acestei abateri vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care avocatul face parte. Totuşi, tarifele minimale pot fi reduse cu până la 50 la sută pentru anumite categorii – clienţi minori sau cei din categoriile pentru care legile prevăd facilităţi. În cazul în care avocatul consideră că, în anumite situaţii, nivelul onorariilor minimale poate afecta accesul la justiţie al clienţilor, poate oferi o reducere de cel mult 30 la sută, dar numai dacă decanul baroului este de acord. Iată câteva din onorariile minimale: În materie civilă – activităţi de obţinere a apostilării actelor/de traducere legalizată a actelor – 225 lei

– asistarea sau reprezentarea părţii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei şedinţa

– cereri de strămutare – 240 lei

– cereri de recuzare – 240 lei

– consultaţii juridice, redactarea de acte juridice, tranzacţii/contracte civile/acte adiţionale/statute şi acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – 120 lei/ora

– cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale – 840 lei

– cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială – 840 lei

– cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei

– cererea de divorţ fără minori – 960 lei

– cererea de divorţ cu minori – 1680 lei

– punere sub interdicţie – 840 lei

– asistare /reprezentare adopţie – 1440 lei

– plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei – 600 lei

– acţiunile şi cererile în materie de carte funciară – 840 lei Litigii de muncă, drepturi şi obligaţii cu caracter social – contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea CIM – 1200 lei

– stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale – 960 lei

– stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege – 960 lei În materie penală – consultaţie juridică iniţială în materie penală – 240 lei

– contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere/arest/internat medical pentru pregătirea apărării – 360 lei

– studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare fază sau etapă procesuală ulterioară studiată în plus

– formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală, exclusiv în calitate de persoană vătămată – 360 lei;

– formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puţin de 840 lei

– asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii privind măsurile asigurătorii pentru alţi subiecţi procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puţin de 1680 lei.

– formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare – 360 lei pentru fiecare plângere Judecata în primă instanţă – formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând aplicarea procedurii simplificate) – 240 lei

– declararea contestaţiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive şi asigurătorii – 120 lei fiecare

– asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civilă – 840 lei, dar nu mai puţin de 240 lei/termen

– asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile – 1200 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;

– formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor – 600 lei; Judecata în apel – asistenţa/reprezentarea juridică a părţilor în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civilă – 960 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen

– asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, vizând ambele laturi ale cauzei – 1440 lei, dar nu mai puțin de 360 lei/termen 0 SHARES Share Tweet

