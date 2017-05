Ce n-a fost și astăzi este. Cea mai mare orgă din Bacău (III)

După periplul prin pădurea de fluiere de sub cupola bisericii „Sfinții Petru și Paul” din Bacău, avându-l ca „ghid” pe cel care se ocupă de punerea ei în funcțiune, organistul Ioan Bejan, coborâm pe pământ, luând ca punct de referință… consola. Seamăna ea cu o pianină dar spui că-i bordul unui avion. Atâtea clape, butoane, pedale. Nu merge pe pilot automat. Aici artistul, ca să-i dea viață, trebuie să vină cu mintea și cu sufletul, să-și folosească atât mâinile cât și picioarele. Continuăm povestea ei.

Meseriașul

„Demontatul în Germania a durat o lună de zile. Asta se întâmpla în luna mai, 2014. Componentele importante, inima orgii cum se spune, toate mecanismele care trebuiau restaurate, le-am dus la București la atelierul meu, unde am muncit toată vara acelui an. În octombrie am venit aici, unde am început prima etapă, de montat schele și amenajat locul, după care am revenit în ianuarie 2015, și m-am apucat efectiv de lucru. De atunci… ” Cum a reușit un băiat simplu, de la țară, să cunoască atâtea? Scriam în prima parte că a experimentat multe în București, avându-l ca mentor pe meșterul Gheorghe Șchiopescu. Nu a fost suficient. Meseria se fură și de la specialiștii cu renume din occident. Așa că a umbat și pe „afară”, tot pentru a învăța meserie.

Nu exista în tinerețea lui, la noi, o școală pentru constructorii de orgi, cum există astăzi la Brașov. „Au fost ca un fel de workshop-uri. Prima dată am ajuns la atelierul unui renumit constructor de orgi, cu tradiție în Italia, domnul Saverio Tamburini, la fabrica înființată de bunicul lui, Giovanni Tamburini. Acolo am stat două săptămâni și am lucrat în atelier, ajutând la restaurarea unor fluiere provenind de la niște orgi istorice, cum sunt la ei, vechi de sute de ani, roase de șobolani.

A doua oară, la invitația dumnealui, probabil că a fost mulțumit de activitatea mea, am mers și am restaurat împreună două orgi foarte vechi, dar mai mici ca dimensiuni, una în zona de sud a peninsulei și alta în Cremona.” Ioan Bejan nu este genul de om care să se laude, însă experiența dobândită l-a făcut cunoscut în rândul acestei bresle, fiind tot mai solicitat. „În Germania, în afară de orga aceasta, la care lucrez acum, am mai demontat una în anul 2ooo, într-o localitate mică, de la granița cu Belgia. Actualmente ea se află montată la biserica „Sfânta Cruce” din Bacău. Inițial trebuia să fie montată într-o biserică nouă, la Piatra Neamț, dar nu a încăput. Nu m-am ocupat eu atunci de montaj. În 2013, am fost în Anglia, la Leeds, de unde am demontat și adus în țară o orgă interesantă, toată mecanică, cu 20 de liste. Când termin aici, nu mai durează mult, mă mai așteaptă încă două lucrări începute.”

Făuritorul de sunete

Se așează la pupitru în fața claviaturilor. Claviatura mai este numită și „manual”. Pornește de la una singură, la orgile mici – cea din fața mea are trei – și poate ajunge până la șapte, cum este cea din Los Angeles, California, considerată cea mai mare din lume. Îmi explică ce înseamnă „tractură”. Adică partea mecanică. La apăsarea degetului pe clapă se deschide ventilul care alimentează tuburile corespunzătoare cu aer.

Legătura dintre clape și ventilul aferent se poate realiza: mecanic (prin pârghii), pneumatic (prin țevi de presiune, din plumb sau alte materiale), electric (ventilul fiind acționat de electromagneți) sau electronic. „ Această orgă are tractură electro-pneumatică. Așa a fost ea gândită, concepută în anii șaizeci, pe tensiune electrică analogică, curent continuu. Acolo, consola fiind lângă instrument, nu se ridicau probleme tehnice de transmisie.

Crescând distanța, cum este aici, ar fi apărut probleme de întârziere în transmisia electrică analogică. Acest lucru nu mai ajuta organistul. Dar având în vedere că tehnologia bitului a fost implementată și în orgă, transmisia prin fibră optică sau sistem wireless este aproape instantanee, pierderea fiind de o mili secundă.

Întârzierea este de fapt a sunetului care ajunge de la orgă la organist, dacă luăm în calcul viteza de propagare a lui, pe distanța de aproximativ 40 m, ca în cazul de față. Bineînțeles că la orga mecanică nu există nicio întârziere.”

Cea mai mare și mai renumită orgă mecanică de la noi din țară și din sud-estul Europei este orga de la Biserica Neagră din Brașov, cu 63 de registe, construită în anul 1839. Partitura de orgă are trei portative. Pentru mâna dreaptă, mâna stângă și pentru picioare. Pedalierul este echivalentul unei claviaturi dar la care organistul cântă cu… picioarele. Este rezervat, de obicei, registrelor grave dar nu se regăsește la toate orgile.

„Secretele” tehnice

Automat, gândul te duce la cât poate costa o astfel de minunăție.

„Nu vorbim despre o orgă mai veche, demontată și readaptată noului lăcaș. Aici există o înțelegere între parohii, când cea care renunță vrea să achiziționeze una nouă, mai mare sau mai mică, cu mentenanță asigurată. Orga poate fi și donată. Dar în ideea construirii unei orgi de la zero, în Germania, prețul este cam de 15.000 de euro pe registrul construit.

La noi, am înțeles de la colegii care au făcut așa ceva, prețul este cam de trei ori mai mic. De aici se înmulțește cu câte registre are orga. Contează însă și cât de mare sau mică se dorește a fi. Sunt mai multe elemente de care se ține cont când se negociază un preț.”

Revenind la pădurea de fluiere, am mai aflat că cel mai mare are 5 metri, este din metal, având un diametru de 230 mm, și frecvența de 32 HZ. Cel mai mic fluier are 10 mm, este tot din metal, cu 4 mm în diametru și frecvența de 16000 HZ. Vibrația coloanei este de ambele forme.

Fluiere labiale și fluiere cu ancie. Față de orga demontată din Germania, care avea un total de 42 de registre sonore, dintre care 8 registre de ancie, cu un total de 2695 de fluiere, dintre care 132 trecute în prospect, orga montată la Bacău, când va fi pusă în funcțiune, va fi mult mai mare. Prin extindere au fost adăugate încă 5 registre, între care… trompeta spaniolă. Va avea astfel, la final, 47 de registre, dintre care 9 de ancie, cu 2937 de fluiere, 277 în prospect. Din punct de vedere tehnic este în proporție de 95 % terminată.

Cele 5 procente rămase reprezintă reglajele de finețe și elementele de design. Îi mulțumesc domnului Ioan Bejan pentru informațiile oferite cititorilor Deșteptării. Îl las să-și continue menirea. Sunt sigur că inaugurarea ei va fi într-un concert… pe măsură. Nu întâmplător orga este denumită „Regina instrumentelor”.

