Contrasens Ce model alege Turcia? de Desteptarea - Există o seamă de cetățeni care salută referendumul din Turcia, prin care președintele Erdogan primește puteri mărite. Ar fi un semn de relansare pentru suveranitatea țării, ni se spune, pentru că, astfel, cu aceste prerogative lărgite, Erdogan ar pune ordine într-o țară în care au ajuns să dicteze agenții unor Puteri străine. Suveranitatea este o problemă readusă în discuție astăzi cam în toată zona europeană. Fie că vorbim de țări ca Franța sau Anglia, în care o parte din cetățeni reproșează o prea mare dependență de dictatul Bruxelles-ului, fie de țări ca România, unde politicile sunt dictate și de la Bruxelles și de la Washington, și de la Berlin, sentimentul naționalist se reaprinde sau este cultivat cu grijă. Turcia nu face excepție, țara fiind ghidonată de SUA de mulți ani, administrația, Armata, Justiția, Educația fiind infiltrate de persoane educate în SUA sau aflate în sfera de influență americană. Un președinte puternic ar, fi, deci, o garanție că Turcia își va recăpăta independența. Dincolo de acest discurs, nu trebuie uitat, cum a ajuns la Putere actualul președinte: profitând, împreună cu Fethullah Gülen, de o Justiție care a decapitat Opoziția, capii Armatei și, în general, orice posibil adversar politic. Nu există nici o garanție că o creștere a puterilor prezidențiale ar duce la o întărire a democrației sau la o pace socială. Turcia s-a amestecat puternic în conflictele din Orient, cea mai vizibilă fiind intervenția în Siria; în același timp, sub Erdogan s-a refăcut influența religioasă asupra statului. Din acest punct de vedere este interesant faptul că minoritățile turce din Balcani au salutat victoria obținută de Erdogan în referendum. Pentru că modelul pe care încearcă să-l impună președintele turc nu este al unei societăți seculare cum ar fi în Egipt sau chiar Siria, țări în care musulmanii au trăit decenii în pace alături de creștini, asirieni sau chiar evrei, ci al unei societăți profund religioase, bazate mai mult pe modelul saudit.

