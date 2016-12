Actualitate Ce mai punem pe masa de Revelion ? de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca de fiecare dată, noaptea dintre ani trebuie să fie pregătită cu mare grijă, pentru că se spune că, așa cum pășești în noul an, așa îți va merge tot anul. Dacă trebuie să fim atenți la ce îmbrăcăm, la ce purtăm în … buzunare, la ce băuturi servim, foarte important este și ce mâncăm. Sau, pentru unii, asta contează cel mai mult. De obicei, românii folosesc aceleași rețete tradiționale, de pe masa lor nelipsind piftiile, sarmalele sau fripturile de toate felurile. Există însă o tendință în ultimii ani, ca pe masa de Revelion, ai noștri să pună și alte preparate, descoperind noi gusturi cu care să-și surprindă plăcut musafirii. Pentru această ocazie, am încercat să găsim o rețetă cu care să reușiți să vă încântați oaspeții. Astfel, pașii ne-au purtat la Berăria Valhalla unde l-am întâlnit pe chef Silviu Panaite, care ne-a prezentat una dintre rețetele sale preferate, un preparat care se poate servi chiar la restaurantul din centrul orașului. Cotlet de porc cu sos brun de oase Mod de preparare :

Se ia un cotlet de porc și se face o gaură în mijloc în care sunt introduse cașcaval și cârnați de casă. Se condimentează cu sare, piper și boia afumată după care se împachetează în folie de aluminiu și se bagă la cuptor timp de cinci ore la o temperatură de 120-130 de grade Celsius. După ce cotletul prinde o culoare arămie se scoate de la cuptor și se taie felii. Garnitura poate fi făcută din cartofi gratinați, copți la cuptor, zdrobiți cu unt, sare, piper și usturoi, mozzarella și roșii cherry deasupra. Sosul brun se prepară din oase de porc cu măduvă care sunt fierte la 250 de grade Celsius, în cuptor, timp de o oră. Apoi se scot și se pun într-o oală cu vin roșu, apă, ceapă, țelină și alte rădăcinoase. Se fierbe timp de patru ore, după care se răcește și se strecoară. Se lasă la rece timp de o noapte. A doua zi, se înlătură toată grăsimea de deasupra după care se mai pune la fiert încă patru ore, după care se pune la răcit, obținându-se astfel baza sosului brun.

Când se montează farfuria, peste cotlet și cartofii gratinați se pune sos brun încălzit la tigaie. Sau pulpă de porc cu sos de prune uscate Chef Silviu Panaite nu este un om al vorbelor, așa cum ne-a declarat, cartea sa de vizită fiind preparatele sale care sunt foarte apreciate de clienții de la Valhalla. Îi plac foarte mult rețetele speciale și să facă farfurii care să arate impecabil. Inevitabil, l-am întrebat pe chef Silviu dacă nu a fost tentat să meargă la emisiunile culinare care prind din ce în ce mai bine în România. „Am fost la Hell's Kitchen România, dar acolo trebuie să ai o poveste frumoasă. Eu nu merg pe așa ceva. Eu vreau să-mi fac meseria bine, nu să spun povești", ne-a spus chef Silviu, de la care am mai cerut și alte recomandări, pe scurt, pentru masa de Revelion. „Ca să ieși din tipar, poți să faci o pulpă de porc cu sos de prune, foarte ușor de făcut. Pui pulpa de porc în folie de aluminiu, se dă la cuptor aproximativ cinci ore, la temperatură joasă. Apoi se înlătură folia și se crește temperatura cu 20 de grade pentru ca pulpa să prindă culoare. Sosul de prune se face în zeama care a ieșit din carne, în care se pun prune uscate și se călește cu puțină smântână lichidă, obținându-se astfel sosul de prune uscate. Sosul se pune peste carne și nu rămâne decât să fie consumată. E foarte simpu", a completat chef-ul de la Valhalla. Aceste preparate se pot servi cu vinuri bine răcite, dar, în funcție de cât de picante sunt, se pot consuma și cu bere. De altfel, aceste rețete, alături de alte preparate cum ar fi aripioarele picante sau gulașul unguresc (care se spune ca e cel mai delicios din oraș, pregătit după o rețetă culeasă din Ardeal și reinterpretată – n.r.), pregătite chiar de chef Silviu Panaite, le puteți savura în centrul orașului, la Berăria Valhalla. Și o veste bună. Din primăvară vom avea o școală nouă în Bacău După ce chef Silviu s-a „jucat" cu papilele noastre gustative punându-le la grea încercare, am purtat o discuție și cu Dudu Timofte, administratorul de la Valhalla, care ne-a dezvăluit anumite chestiuni legate de domeniul HoReCa din zona noastră. Pentru că la momentul actual există o lipsă acută de personal în acest domeniu, Dudu Timofte s-a gândit că ar fi bine să avem o școală care să pregătească personal pentru acest domeniu. „Nu mai găsești oameni specializați, profesioniști, în acest domeniu. Marea majoritate au plecat în străinătate iar cei care au rămas s-au blazat", și-a motivat intenția Dudu Timofte. Astfel, inițiativa administratorului de la Valhalla este de a deschide o școală de ospătari, bucătari, cofetari și barmani. Mai mult decât atât, a și obținut o acreditare de școlarizare pentru meseriile de ospătari și bucătari, cursuri care ar putea demara în luna martie 2017. Pentru ca aceste cursuri să fie la cel mai înalt nivel, s-au semnat colaborări cu nume importante din gastronomia românească, cele mai vehiculate fiind ale chefilor Cezar Munteanu și Oscar Zuckerman, urmând să se poarte discuții și cu chef Adi Hădean. Proiectul este într-o fază avansată, cei implicați închiriind deja săli de cursuri în incinta unui colegiu băcăuan dar și sala de conferințe de la Selgros. Întrebat dacă va avea sprijin suplimentar din partea hypermaket-ului din zona de nord a Bacăului, Dudu Timofte a afirmat că: „Încercăm să integrăm pe toată lumea în acest proiect, să fie părtași, pentru că vreau să facem un lucru bun pentru comunitate, pentru toată lumea". La finalul discuției cu administratorul Berăriei Valhalla l-am rugat să ne facă un top al bucătariilor din Bacău, dar n-am reuşit, acesta preferând să ne facă recomandări din propria bucătărie. „Din ce se prepară la noi, vă recomand tochitura, făcută la ceaun, ca la carte, jambonul, coastele de porc și multe aripioare. Și cel mai important, probabil cei mai buni papanași din oraș", a încheiat Dudu Timofte.

