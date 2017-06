Contrasens Ce-i mâna pe ei la luptă? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Oficial, blocada impusă Qatarului de țările din Golf are un scop nobil: lupta antiteroristă. Desigur, să acuze Arabia Saudita un alt stat că finanțează terorismul e cel puțin ciudat, date fiind legăturile regatului saudit cu mișcarea wahabita. Totuși, se cunosc legăturile financiare dintre Qatar și Frăția Musulmană sau cu Hezbollah. Însă, e prea puțin pentru o mișcarea de o asemenea anvergură. Practic, Qatarul a fost izolat, compania sa aeriană-Qatar Airways, una din cele mai apreciate la nivel internațional, întâmpină mari dificultăți pentru că Arabia Saudita, Bahreinul, Emiratele Unite și-au închis spațiul aerian. Qatarul depinde de importurile de alimente, importând 70 la sută din hrană iar blocada impusă de Arabia Saudita a început să-și facă simțite efectele în supermarketuri. Ce a determinat o asemenea măsură, care nu este nouă? (a mai fost o criză în 2014). În primul rând, Arabia Saudita se obișnuise cu ideea că Qatarul îi este un fel de vasal, fără inițiative proprii în politica internațională. De câțiva ani, regimul de la Doha practică o politică pe cont propriu, colaborând îndeaproape cu Iranul, țară cu care împarte exploatarea unui câmp exprem de bogat de gaz metan. Iranul este inamicul natural al Arabiei Saudite, atât din motive religioase, cât și geopolitice, regimul de la Riyadh fiind aliat cu SUA, iar Washingtonul nu este în relații foarte apropiate cu Teheranul, ba dimpotrivă. Poziționarea Qatarului ca „soft power” în zonă eclipsează Dubaiul, pregătit de Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite să joace cartea deschiderii și diversificării lumii arabe. Arabia Saudita are nevoie și de bani, după ce, în ultimii ani, a pierdut masiv fonduri din cauza scăderii prețului petrolului iar Qatarul stă pe un munte de cash. În mod oficial, situația din zonă s-a complicat și mai mult, pentru că există o șansă foarte mare ca luptele dintre țările din zona Golfului, purtate prin intermediul altora să se transforme în războaie directe. 0 SHARES Share Tweet

