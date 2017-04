Contrasens Ce-i de făcut? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O idee lansata de primarul Bacăului – cea de resistematizare a orașului – a provocat o seamă de reacții, unele destul de vehemente din partea cetățenilor. În fond, ceea ce spunea primarul ține de un minim bun-simț: Bacăul s-a dezvoltat haotic, traficul a sugrumat infrastructura rutieră, nu exista locuri de parcare, spațiile verzi sunt transformate în proiecte imobiliare și așa mai departe. Replica a fost, însă, de genul: „noi avem gropi în șosea și ne gândim la sistematizare?!” Orașul nu arată bine deloc. Sunt șantiere nefinalizate, unele intrate în conservare, străzile-s ca după bombardament. Dar asta nu de ieri și nu de anul trecut. Sunt ani de zile în care aceste lucruri au fost trecute cu vederea, au fost ascunse sub preș, neinteresând cetățenii. Însă, dintr-o dată, vrem să se rezolve într-un an ceea ce s-a stricat în 12. Revenind la problema sistematizării, dacă ne gândim puțin, aceasta ar trebui să fie prioritatea zero. Dar avem o mare problemă. Primăria are tot mai puțin spațiu la dispoziție în oraș. Din motive ce țin de aplicarea legilor de retrocedare, care au făcut ca spațiile libere din oraș să fie revendicate și trecute în proprietate privata. Mecanismul nu a fost complicat, a fost nevoie doar de puțină imaginație pentru ca o tarla de la 30 de kilometri de Bacău să se transforme într-un spațiu verde între blocurile din zona centrală a orașului. Pe unele s-a construit deja, pe altele s-a încercat dar s-au împotrivit cetățenii. Cert este că municipalitatea nu va avea mână libera în acestă probblemă, va depinde de bunăvoința proprietarilor sau va fi nevoită să exproprieze. O altă soluție pentru decongestionarea orașului ar fi extinderea sa pe axa Est-Vest. Deși s-a tot vorbit de aceasta idee, nimic nu s-a prea făcut în direcția asta. Ar însemna ca toată suprafața de la Centrul de Afaceri până către Măgura să devină intravilan. La fel, peste Bistrița, pâna la Siret. S-ar trasa străzi drepte, s-ar face rețele de canalizare, s-ar construi case. Nu e imposibil, dar, recunosc, e o idee destul de greu de pus în practică. Însă, cert este un lucru: nu vom mai putea rezista mult fără să facem o schimbare; vrem-nu vrem, orașul se va bloca daca nu luăm o decizie. 0 SHARES Share Tweet

