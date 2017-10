Pentru seara de vineri, 6 octombrie, băcăuanii dornici de concerte au de ales între două asemenea evenimente. La „Villa Borghese” din Bacău, de la ora 20.00, va concerta Dan Manciulea, „un tip imperfect care stă aproape de toți cei ce iubesc muzica folk” și care va lansa pentru băcăuani, cel de-al doilea album al său, „Aproape imperfect”. Intrarea este liberă, iar rezervări se obțin la numărul de telefon 0720702444. A doua strașnică propunere de petrecere a serii de vineri vine de la trupa Proconsul care va încânta publicul, de la ora 21.00, la Berăria „Valhalla” din Bacău. Informații și rezervări se obțin la numărul de telefon 0748.387.442. Sâmbătă, 7 octombrie, 11 personalități ale României (Tedy Ursuleanu, Damian Drăghici, Luca Valentin, Cornel Marian Hoza, Tica Darie, Bogdan Micu, Delia Andrieș, Uca Marinescu, Radu Cicerone Busuioc, Gheorghe Vespan, Demetrius Tănase) se reunesc pe scena sălii Amfiteatru din cadrul Centrului de Afaceri și Expoziţii Bacău, în cadrul celei de-a cincea ediții în plan local, a evenimentului TEDxBacău, tema abordată fiind SHAPE THE FUTURE! Cei 11 speakeri își vor împărtăși ideile și poveștile de succes, modalitățile prin care au trecut peste momentele de ezitare, dar și peste greutățile pe care le-au întâmpinat în drumul lor spre succes. Biletele pentru participarea la eveniment (programat pentru ora 14.00) se pot achiziționa de pe site-ul https://ove.ro/tedxbacau2017. Duminică, 8 octombrie, este o nouă zi cu evenimente atractive.

Copiii au de ales, de exemplu, între a spune prezent la spectacolul „Cei trei purceluși”, pe care actorii Teatrului Municipal Bacovia îl vor juca pe scena instituției, de la ora 11.00, sau, de la aceeași oră, la spectacolul oferit de Magicianul Robert Tudor, pe scena Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău (Info: 0752 134 744).

Iubitorii de teatru adulți sunt, de asemenea, așteptați duminică, de la ora 19.00, la Teatrul Municipal Bacovia, pentru a savura spectacolul „Cu sufletul nu-i de glumit”, de Dimitri Dinev, traducere – Dan Stoica, în regia lui Sorin Militaru, scenografia – Erika Marton, muzica – Vlaicu Golcea. 0 SHARES Share Tweet

