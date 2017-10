SÂMBĂTĂ This Is Horatio&Friends II. Timewarp resident : Steffen Baumann. Alături de el vor mixa HORATIO , LARISSE VAN DOORN , ELCHINSOUL , BOGDAN OLARU. MIXOLOGY Mixtape Sound. Dubai Club & Lounge. Ora 22.00. O seară de club alături de dj RZV and Noize cu un set-up de DEEP Vocal Vibe`s ! Intrarea liberă. DUMINICĂ Neghiniţă, regia Geo Balint. Teatrul Bacovia. Biletele se găsesc la Agenţia de Bilete a teatrului, situată în dreapta intrării principale. Preşcolari, elevi, studenţi – 8 lei, însoțitori preşcolari – 12 lei, adulţi sala – 30 lei, adulţi lojă – 35 lei, pensionari – 15 lei Tranzit. Teatru. Mixology Pub, Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, ora 20.00. România 2015… Un sirian vrea să tranziteze… 50 de minute în biroul unui ofiţer de la imigrări …şi aşa începe povestea. Diferenţele de cultură şi civilizaţie dispar atunci când suferinţă uneşte, iar balcanismul nu reuşeşte să devină politically corect. Comedie neagră sau destine furate? Refugiatul şi ofiţerul de la imigrări au un hobby în comun…. pe Dumnezeu. Rezervări: 0759 109 452; 0753 328 681. Suport artist 10 lei Ivanov – StandUp Comedy – Mauro’s Pub & More. Ora 21.00. Rezervări: 0752 179 115 _____________________________ VINERI Misterul catedralelor. Conferinţă, Cercul Militar Bacău, sala mică, ora 18:00. Pentru a înţelege mai bine limbajul gotic al Catedralelor, trebuie să ne întoarcem la originile cabalistice, care ne explică adevăratul sens al termenului „artă gotică”. E vorba de artă gotică sau artă luminii, a spiritului. Intrarea liberă. Lansarea cărţii Nutriţia Energetică a Omului Modern. Băcănia cu dichis, ora 18.30. Cum poţi să te energizezi şi din alte surse, în afară de mâncare. Intrarea este gratuită. Farfarello Live. Berăria Valhalla Bacău, ora 22.00. Mani Neumann, fost violonist al legendarei trupe Phoenix, va susţine un mega concert în Bacău. Concert în Brasserie@Artizan. Artizan, o trupa binecunoscută în Bacău, deschide seria de concerte la Cafea cu Lapte. Ora 22.00. 2 SHARES Share Tweet loading...

