Iubitorii de muzică folk sunt așteptați, ca de obicei, vineri seară la Villa Borghese din Bacău. Aici va concerta artistul Cristi Corcioveanu sau „proful din Tecuci” cum este cunoscut publicului. Proful îi va încânta pe băcăuani de la orele 20.00, informații și rezervări putându-se obține la numărul de telefon 0720702444. Pentru amatorii de ritmuri funk-pop-rock, trupa The Humans concertează vineri, de la orele 22.00, în Berăria Valhalla. „Plini de energie si cu un aer fresh, The Humans se impun pe piața muzicală cu un sound nou și multe surprize muzicale”, spun organizatorii. Informații și rezervări, la numărul de telefon: 0748387442 Vineri, La Festivalul Toamnei, vor evolua artiştii de la Asociaţia Culturală MY Music Art Moineşti, Ansamblul folcloric Siminocul din Sanduleni, Dragoş Lungu Band, Selfie şi Alb Negru. Vineri și sâmbătă, de la orele 19.00, la Restaurant Romanow (str. Vasile Alecsandri nr.7), îi va încânta pe băcăuani, cu ”Muzica de altădată”, însuși maestrul Nelu Ploieșteanu. Nu vor lipsi din menu platourile cu specific românesc, vinul și pastrama. Pentru rezervări și informații se poate apela numărul de telefon 0755566465. Alternative bune de petrecere a weekendului sunt și pentru pasionații de artă, în acest sens, vineri, de la ora 17.00, la Galeria Sara Good Art din Bacău având loc vernisajul expoziției ”Portrete în armonie” purtând semnătura lui Ionuț Hazu. Evenimentul va fi deschis de prof. critic de artă Aurel Stanciu și va fi închis de o sesiune de muzică fado în interpretarea Cristinei Dăscălescu. Tot pentru iubitorii de artă și cultură, vineri, de la 18.00, la Ateneu are loc Ceremonia de decernare a Marele Premiu ”George Apostu”, academicianului Ioan-Aurel Pop, eveniment urmat de un concert susținut de Orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora”, condusă de dirijorul italian Andrea Barizza. Solist: Michael Sussman (Norvegia)-vioară. Intrarea este liberă. Sâmbătă, în cadrul Festivalului Toamnei, vor urca pe scenă artiştii de la Asociaţia culturală Axis Music Oneşti, Ansamblul folcloric Ţara Vrancei, Taraful Cristi Năstase, Emma Urban şi Medeea Benchea, Jasmine Socaci şi Alina Eremia. Duminică, de la 11, copiii sunt așteptați la Teatrul Municipal Bacovia, la spectacolul Punguța cu doi bani, de Ion Creangă, regia Petru Valter, iar de la orele 19.00, publicul matur este invitat să urmărească spectacolul Ich bin Ofelia, după Gertrud Fussenegger, în regia lui Sorin Militaru, scenografia Erika Marton și interpretarea Elizei Noemi Judeu. Spectacolul a fost premiat în cadrul Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice (FIRD 2016). În cadrul Festivalului Toamnei pe lângă artiştii de la Asociaţia Culturală MY Music Art Moineşti, vor evolua Ansamblul folcloric Muguraşii din Săuceşti, Ansamblul folcloric Plaiuri Băcăuane şi George Cojocarescu, Andra Bratovianu, trupa Artizan, Mike Godoroja & The Blue Spirit şi Marius Mihalache. 0 SHARES Share Tweet loading...

