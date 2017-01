Editorial Ce facem cu economia? de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu sau fără guvern nou, temerile românilor la început de an rămân, practic, aceleași. E drept, semnele de criză politică de la finele anului trecut au trimis leul în corzile schimburilor valutare. Dar, era de așteptat, deși nimic rău nu se prefigura foarte clar, pentru că așa e cu valutele astea capricioase: cum simt un cutremuraș, cum o iau la vale. Acum, avem premier, avem și guvern. Dar, cu toată stabilitatea politică, trebuie să dăm piept cu economia reală, iar cei care o știu cel mai bine sunt, evident, întreprinzătorii. Conform opiniilor acestora, afacerile din două domenii importante cunosc scăderi la început de 2017.

Potrivit estimărilor din luna decembrie 2016, în activitatea de construcții se va înregistra, pentru următoarele trei luni, scăderea volumului producției. Managerii din domeniu estimează și scăderea numărului de salariați. În ceea ce privește prețurile lucrărilor de construcții, se preconizează o scădere moderată a acestora. În sectorul comerț cu amănuntul, managerii au estimat scăderea moderată a activității economice. Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de unitățile comerciale va înregistra o scădere, dar angajatorii prognozează și scăderea numărului de salariați, precum și relativa stabilitate a preturilor de vânzare cu amănuntul. Afacerile din industria prelucrătoare și cererea de servicii vor cunoaște și ele o relativă stabilitate în următoarele trei luni. În servicii se estimează și o relativă stabilitate a numărului de salariați, iar prețurile de vânzare sau de facturare vor avea stabilitate. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.