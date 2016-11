Intrebarea ar putea avea mai multe variante de raspuns, care, evident ar atrage la fel de multe comentarii. Realitatea din teren arata ca multi bacauani nu fac nimic pentru pastrarea unui mediu curat, nepoluat. Evident, nu-i excludem pe ecologisti, pe cei care au preocupari serioase in acest domeniu, ba chiar sunt de laudat! Nu pot insa sa nu remarc faptul ca printre noi sunt destui oameni care nu sunt in stare nici macar sa-si duca gunoiul la tomberon.

Si când afirm acest lucru, vorbesc in cunostinta de cauza. Intr-o dimineata, pe când ma indreptam spre statia de autobuz, la ora 7, atunci când intunericul inca mai domina orasul, aud in dreapta mea o voce barbateasca care mormaia ceva. Din dosul unei masini, apare un angajat al Primariei Bacau, incarcat cu vreo sase saci de gunoi menajer. Pe când trecea prin dreptul unui stâlp de iluminat stradal, i-am inteles nemultumirea.

„In fiecare dimineata, in loc sa-mi vad de treaba, trebuie sa strâng mizeria altora si sa o duc la ghena de gunoi! Sunt foarte multe persoane care isi lasa mizeria la iesirea din bloc sau lânga masina, mizând pe faptul ca o sa o duca careva la tomberon. Acel «careva» sunt eu, cel pe care il obliga slujba si bunul simt. Nu mi se pare deloc corect sa procedeze astfel! Nu cred ca nu le permite timpul sa-si duca gunoiul in locurile special amenajate! Este inadmisibil sa-ti arunci gunoiul pe strada! Si genul asta de oameni striga in gura mare ca vor un oras curat!”, spune muncitorul, necajit.

Omul se intoarce in loc, cât sa-i fac o fotografie si isi continua drumul catre ghena de gunoi aflata in spatele blocurilor de pe strada Nordului. Este exact traseul pe care ar fi trebuit sa-l parcurga si detinatorii sacilor de gunoi menajer. Surprinzând reactia maturatorului, un trecator a intrat in vorba, dezaprobând la rândul lui practicile vecinilor sai.

„Nu sunt de acord cu asa ceva! Au fost dimineti când, pe intuneric m-am impiedicat de gunoiul vecinilor. Unii sunt atât de sensibili la mirosul de gunoi incât isi scot sacii menajeri pe casa scarii! Altii, isi „uita” gunoiul fix lânga trotuar, acolo unde si-au parcat masina. Ma intreb de ce mai ridica pretentii când vine vorba de curatenia orasului, in conditiile in care chiar ei polueaza!?!”, declara Valentin Timofte, locatar.

Multe aspecte de genul acesta nu se vad la lumina zilei pentru ca angajatii Primariei Bacau sunt pe strazi dis-de-dimineata, facându-si treaba. Pâna in jurul orei 8, când multi pornesc spre scoala si serviciu, maturatorii strâng mare parte din mizeria lasata de altii.