Consiliul local al municipiului Bacău a aprobat, la ultima şedinţă extraordinară, de miercuri, noile salarii ale angajaţilor Primăriei Bacău şi indemnizaţiile aleşilor locali. Conform deciziei, primarul municipiului Bacău va avea o indemnizaţie de 13.050 de lei iar fiecare dintre viceprimari va încasa o indemnizaţie de câte 11.600 de lei lunar. Consilierii locali vor primi, conform legii, 10% din indemnizaţia primarului, adică 1.305 lei pentru participarea la o şedinţa de consiliu şi la două şedinţe de comisii.

Secretarul municipiului are stabilit un salariu de bază de 11.455 de lei, în vreme ce funcţia de arhitect şef are stabilită o remuneraţie lunară de 8.265 de lei. Un director executiv va încasa 7.975 de lei iar un şef de serviciu, 7.105 în vreme ce un şef de birou va fi plătit cu 6.525 de lei. În funcţie de gradul profesional şi de gradaţii, un consilier juridic va încasa, lunar, între 2.175 şi 5.616 lei, iar un referent de specialitate, între 1.885 şi 3.612 lei. Un referent simplu are stabilită o leafă cuprinsă între 1.740 şi 3.070 de lei. În ceea ce priveşte funcţiile contractuale, administratorul public al municipiului are un salariu de baza de 11.600 de lei, un director, de 7.250 de lei, un şef de serviciu – 6.525 iar un şef de birou – 5.800 de lei. Un inspector va fi plătit cu o suma cuprinsă între 1.885 şi 3.612 lei, un arhivar între 1.740 şi 2.708, un casier va avea leafă între 1.740 şi 2.330 de lei iar un îngrijitor, între 1.450 şi 1.986 de lei. Un şofer va avea salariul lunar cuprins între 1.813 şi 2.807 de lei, un muncitor calificat – între 1.595 şi 2.257 de lei iar unul necalificat va fi plătit cu o suma între 1.450 şi 1.806 lei. La Direcţia de Asistenţă Socială, un şef de serviciu va fi plătit cu 5.655 de lei, un şef de birou va încasa 5.510lei, un consilier juridic – între 3.431 şi 4.277 de lei, un casier, între 1.871 şi 2.330 iar un muncitor necalificat între 1.595 şi 1.986 de lei.

La Poliţia locală, directorul executiv este plătit cu 8.338 de lei lunar, un şef de serviciu va încasa 7.018 lei iar un şef de birou – 6.554 de lei. Un poliţist va fi plătit cu sume cuprinse între 1.711 şi 4.205 dacă are studii superioare şi între 1.711 şi 2.364 dacă are studii medii. La Agenția de Dezvoltarea Locală, funcţia de director are un salariu de baza de 6.090 de lei iar un inspector de specialitate va primi lunar între 2.175 şi 4.272 de lei. Ghingheș: „Am fost plecat în concediu” Consilierul independent Cristian Ghingheș suţine că absenţa sa de la şedinţa de consiliu în care s-au votat salariile angajaţilor din Primărie şi indemnizaţiile consilierilor a fostdeterminată de faptul că s-ar fi aflat în concediu de odihnă. „Ţin să precizez că, în calitate de consilier local independent, n-am lipsit “strategic” de la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău din data de 9 august 2017, ci exclusiv din pricina unui concediu de odihnă efectuat în perioada 31 iulie – 10 august despre care am informat oficial executivul şi Consiliul Local în dimineaţa zilei de 31 iulie 2017. Şedinţa extraordinară din 09.08.2017 a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1799 din 04.08.2017, deci ambele momente s-au petrecut în timpul în care eu am fost plecat din localitate”, ne-a comunicat consilierul independent Ghingheș. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.