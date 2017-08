Contrasens Ce au în comun Siria şi Venezuela în afară de rezervele de petrol? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Siria se află în Orientul Mijlociu, Venezuela e în America de Sud, totuşi, cele două ţări au câteva lucruri în comun şi nu este vorba despre petrol. Petrolul este, desigur, important şi, s-ar putea spune, factor determinant pentru ceea ce se întâmplă în cele două ţări. Dar ceea ce le aseamănă este discursul presei occidentale referitor la situția din cele două ţări. Acum cinci ani, când au izbucnit tulburările în Siria, presa occidentală trăgea din toate poziţiile în Guvern. Şi a continuat să o facă ani de zile, făcându-se că nu vede ceea ce face Daesh sau aşa-zişii „rebeli moderaţi”. La fel se întâmplă, astăzi, şi cu evenimentele din Venezuela. Practic, Occidentul se află sub un embargo informaţional referitor la situaţia din cele două ţări şi află doar o parte a poveştii. Ca şi în Siria, în Venezuela se boicotează orice dialog, se boicotează alegerile dar Opoziţia cere „democraţie” în timp ce împiedică alegătorii să participe la referendumul convocat de preşedintele Maduro. Orice spune Guvernul este „fals”, ne spun la unison Opoziţia şi presa occidentală. Oricine se declara de acord cu poziţia Guvernului promovează, de fapt, „propaganda regimului”. Opoziţia şi media cer lumii, şi mai ales, SUA, să impună sancţiuni economice asupra ţării pentru a determina reacţii politice. Toate crimele sunt puse pe seama Guvernului, în ciuda evidenţelor care arată că o foarte mare parte dintre cei ucişi sunt activişti de stânga (aflaţi de partea Guvernului) sau membri ai forţelor de ordine omorâţi de „protestatarii paşnici”. Asistăm la naşterea unui nou război civil care va fi pornit cu binecuvântarea Occidentului? Semnele par să indice acest lucru. Motivul este evident: rezervele de petrol. Venezuela deţine peste 7 procente din petrolul mondial, un procent similar cu cel deţinut de Arabia Saudită sau Kuweit, mai mult chiar decât rezervele deţinute de Rusia. În plus, e situată într-o zona geografică ferită de conflictele Orientului Mijlociu. Suficiente motive pentru finanţarea unei revoluţii care să determine o schimbare de regim. 0 SHARES Share Tweet

