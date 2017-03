Social Ce au găsit poliţiştii locali în bagajul unui bărbat aflat în Gara Bacău de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Agenţii de intervenţie de la Poliţia Locală au depistat în Gara Bacău un bărbat de 41 de ani, din judeţul Mureş, care le-a atras atenţia prin faptul că avea mai multe bagaje voluminoase şi o bicicletă. În momentul în care l-au abordat, acesta a devenit agitat şi a fost condus la sediul instituţiei pentru a fi legitimat. Acolo le-ar fi povestit poliţiştilor că nu are ocupaţie şi că îşi asigură traiul furând din magazine, locuinţe sau chiar din mănăstiri. „Asupra acestuia a fost găsită suma de 473 lei, un smartphone performant, o staţie de emisie-recepţie, un senzor de mişcare, mai multe baterii externe, un modulator scanare radio, o plită cu gaz şi mai multe bunuri electronice, a căror provenienţă nu a putut fi justificată”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Bărbatul ar fi avut la el şi un ghid cu toate mănăstirile din ţară şi se pare că ţinea o evidenţă cu cele în care fusese deja, peste 200, dar nu ar fi mers acolo pentru rugăciuni. Individul are antecedente penale pentru furt şi înşelăciune şi ar fi adunat până acum aproape 12 ani de închisoare. El a fost predat poliţiştilor de la Secţia 2 pentru continurea cercetărilor. (Geta P.) 0 SHARES Share Tweet

