Ce are Politia cu Prefectura

De multi ani, presa din Bacau (singura de altfel) pledeaza, pe toate canalele, pentru interventia rapida, profesionista, cu respectarea tuturor normelor impuse de Ministerul Culturii, pentru protejarea monumentelor istorice, a simbolurilor si insemnelor care au marcat si au insotit istoria si viata comunitatilor din aceasta parte de tara.

Ziarul DESTEPTAREA si-a facut un titlu de onoare, militând, fara rezerve, pentru salvarea, protejarea, consolidarea si refacerea monumentelor inscrise in Lista Nationala, consolidata cu o lege a patrimoniului national cultural si istoric, venita, si ea, cu o condamnabila intârziere.

Din pacate, nu s-a intâmplat nimic, ba, din contra, realitatea ne arata ca situatia a scapat de sub control si se indreapta spre catastrofa, Bacaul riscând ca, in urmatorii ani, sa ramâna fara niciun monument istoric.

De peste 100 de ani, Palatul Administrativ a fost dotat cu un ceas de mare valoare, care a functionat neintrerupt 100 de ani, devenind un simbol al orasului, indragit de bacauani, insa de aproape 20 indeplineste doar functia de décor: mecanismul s-a oprit. Cauzele pot fi cautate si pe plan local, insa, aflam, la mijloc este vorba de birocratie: cladirea apartine Ministerului de Interne, care se opune (!) unei interventii, necesara de altfel, in vederea repararii lui.

Cum tot el, ministerul, are drept de veto si atunci când este vorba de refacerea intregului imobil, cu toate ca cei doi chiriasi (Prefectura si Consiliul Judetean) sunt dispusi sa aloce bani pentru consolidarea si refacerea totala a acestei cladiri de patrimoniu, inclusiv a ceasului. Ce are ministerul cu principalul nostru simbol, cu orologiul bacauanilor? Sa fie vorba doar de birocratie sau de o jenanta neintelegere a Legii Patromoniului National? Nu cred ca este vorba numai de bani, bani sunt la UE, in bugetele locale, iar daca MAI nu aloca macar intelegere, totul pare pierdut.