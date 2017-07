Tinerii actori reuniți în proiectul Cuibul Artiștilor (București) îi invită, joi, 13 iulie, la ora 19.00, pe moineșteni, la spectacolul ”Ce ar fi să nu”, după John Cariani, reprezentație care se va juca pe scena Centrului Cultural ”Lira” (Moinești).

Vor urca pe scenă pentru a delecta publicul, preț de circa o oră și 10-15 minute, în stilul caracteristic, plini de talent, umor și seriozitate în același timp, tinerii Adrian Piciorea, Andrei Bibire, Frederic Negrescu, Vlad Basarabescu și Victor Tăpeanu. Accesul în sală se face cu 30 de minute înainte de începerea spectacolului, biletele utând fi achiziționate de la Centrul Cultural Lira. Cuibul Artiștilor (București) este ”prima companie de teatru care joacă după sistem occidental” – după cum se prezintă echipa însăși, respectiv prin susținerea unui aceluiași spectacol pentru 30 de zile consecutiv, totodată ”prima companie din România care se adresează în proporție de 80% publicului cu vârste cuprinse între 18 și 24 ani și 20%, publicului cu vârste cuprinse între 25 și 31 ani” și, nu în ultimul rând, ”prima companie din România care oferă 300 de zile de teatru gratuit, pentru a atrage o comunitate cât mai mare”. Cu numeroase producții proprii la activ, cu nu mai puțin de 14 premii naționale și unul internațional, Cuibul Artiștilor revine la Moinești, joi, 13 iulie, prin parteneriatul dintre Asociația Grup Local de Inițativă pentru Tineret si Primăria Municipiului Moinești. 0 SHARES Share Tweet

