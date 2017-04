Sport Ce aduce Iepurașul? de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Etapa a 23-a a Ligii a III-a la fotbal găsește ambele reprezentante ale Bacăului în deplasare. Aerostar evoluează la Miroslava, în derby-ul rundei, în timp ce Sport Club speră să-și prelungească seria rezultatelor favorabile și la Roman. Știința Miroslava- Aerostar. E un meci cu implicații directe asupra configurației podiumului. Miroslava încă mai visează la primul loc care ar duce-o în eșalonul secund, în timp ce Aerostar nu a renunțat în mod definitiv la poziția a treia, de care ar despărți-o patru puncte în cazul unei victorii astăzi, pe terenul Științei. Misiunea „aviatorilor” e dificilă, mai ales că ei vin după două înfrângeri, însă remiza smulsă recent la Miroslava de concitadina Sport Club arată că orice e posibil. CSM Roman- SC Bacău. Dacă Aerostar și-a pierdut zâmbetul în ultimele runde, în schimb Sport Club a învățat să râdă din nou. Chiar dacă situația din clasament și cea de ordin financiar continuă să fie problematică, conducătorul SC-ului, Sebi Păuceanu anunțând că fostul finanțator al echipei, doctorul Postolache s-a retras definitiv de la club, formația băcăuană continuă să se bată. Cele trei rezultate utile pozitive ar putea deveni patru, în cazul în care băcăuanii vor arăta aceeași atitudine și în partida de vineri, cu CSM Roman. Programul complet al etapei a 23-a (14 aprilie, ora 17.00): CSM Roman- SC Bacău, Știința Miroslava- Aerostar, CSM Pașcani- Sporting Liești, AFC Hărman- Cetate Râșnov, Csikszereda Miercurea Ciuc- Sportul Chișcani, AFC Odorheiu-Secuiesc- Metalosport Galați, Avântul Valea Mărului- Olimpia Rm. Sărat. Atletico Vaslui stă. Clasamentul Seriei I 1. AFC Hărman 20 14 4 2 42-12 46p.

2. Csikszereda 20 13 5 2 41-13 44p.

3. Știința Miroslava 20 12 3 4 47-25 42p.

4. Aerostar Bacău 21 10 5 6 32-21 35p.

5. CSM Roman 21 10 3 8 38-37 33p.

6. Sporting Liești 21 9 3 9 28-24 30p.

7. Olimpia R. Sarat 21 9 2 10 30-25 29p.

8. Atletico Vaslui 21 9 2 10 36-41 29p.

9. Cetate Râșnov 21 7 5 9 23-25 26p.

10. Av. V. Mărului 20 8 2 10 36-46 26p.

11. Metalosport 20 7 4 9 17-25 25p.

12. CSM Pașcani 20 6 1 13 33-51 19p.

13. AFC Odorhei 20 5 3 12 18-47 18p.

14. Sportul Chișcani 21 3 3 15 14-44 12p.

15. SC Bacău 21 6 5 10 37-40 -21p.*

*Penalizări dictate de Comisia de Disciplina a FRF. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.