Ce acte va sunt necesare pentru ajutorul de caldura

Pâna pe 20 noiembrie, familiile si persoanele singure care se incadreaza in plafonul de 1082 de lei de membru de familie, pot depune dosarele pentru obtinerea subventiilor la punctele stabilite de Primaria Bacau.

Alaturi de cererea tip care se ia direct de la centru de depunere a dosarului, trebuie atasate declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in limitele legii si faptul ca nu exista datorii la bugetul local, copii dupa actele de identitate, certificat de casatorie, acte doveditoare ale venitului, adeverinta de la asociatie privind numarul de persoane, copie dupa actul de proprietate sau inchiriere, o factura de utilitati in functie de natura ajutorului solicitat (exemplu: de la E.ON sau de la Thermoenergy) si o copie dupa cartea de identitate a masinii, in cazul celor care detin un astfel de bun.

Dar, trebuie spus din capul locului ca nu vor primi ajutor de caldura cei care au cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, autoturisme care depasesc 1600 cm3, remorci, iahturi, autobuze, microbuze, autocamioane, utilaje de prelucrare agricola, utilaje de prelucrare a lemnului, depozite bancare peste 3.000 de lei, terenuri care depasesc 1000 mp in urban si 2000 mp in rural, animale: mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 ovine, 15 familii albine.

Cererile si declaratiile pe propria raspundere si alte documente justificative se vor depune la cele 7 puncte ale primariei.

Cei racordati la Thermoenergy vor merge pe strada Aprodu Purice, lânga Gradinita Crai Nou – fostul PT 61, strada Henri Coanda, fostul PT 33 si fostul PT 42, in spatele magazinului Luceafarul.

Bacauanii care au centrale proprii si sunt abonati ai E.ON Gaz la Primaria Bacau, Primaria 2 si Politia Locala, iar cei care se incalzesc cu lemne, au centrale pe curent sau alte surse de incalzire se vor prezenta la Directia de Asistenta Sociala, strada Stefan cel Mare.