,,Gaudeamus igitur”, în traducere ,,să ne bucurăm, așadar”, rămâne impregnat în memoria oricărui tânăr care participă pentru prima dată la un curs festiv. Inspirat de un text vechi, scris în limba latină, cântecul datează de pe la începutul secolului al XVIII-lea. Mesajul inițial, de bucurie și chef de viață, ,,carpe diem” – “trăiește clipa”, însemna trecerea unui prag, a unei bătălii dusă cu viața și cu tine însuți, prin care nu poți să treci precum gâsca prin apă, fără sacrificii. A căpătat un specific academic, fiind intonat la începutul ceremoniilor universitare de absolvire. Mai recent, fiind preluat de școli și colegii. Este perioada de înscriere în învățământul superior, pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat. Orele de meditații nu-i scutesc de emoții pe cei care aspiră la titulatura de student al unei facultăți bine cotate, unde numărul de locuri bugetate este limitat. În Bacău există astăzi două astfel de oportunități: Universitatea “Vasile Alecsandri” și Universitatea “George Bacovia”. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.