– specialistii de la Centrul de Consiliere si Testare HIV Bacau recomanda testarea gratuita pentru depistarea virusului, având in vedere ca in ultimii ani numarul bacauanilor seropozitivi a crescut

Centrul de Consiliere si Testare (CTS) HIV Bacau a implinit zece ani de la infiintare, iar bilantul acestei perioade de activitate arata faptul ca au fost testate aproape 15.000 de persoane, din care 189 au primit vestea ca au HIV/SIDA, iar 21 erau gravide.

Acestea sunt doar datele centrului pentru ca, la nivel de judet, sunt inregistrati 420 de pacienti care sufera de aceasta boala. Dintre acestia, doar 321 primesc terapia antiretrovirala, iar ceilalti fie refuza tratamentul, fie nu au nevoie. Cea mai afectata grupa de vârsta este cea de la 15 la 39 de ani, „Centrul de Consiliere si Testare Bacau incearca sa reduca lantul epidemiei oferind gratuit consilierea si testarea HIV confidentiala, pe baza consimtamântului scris al persoanei, atât la populatia generala, cât si la gravide.

Depistata la timp si tratata corespunzator, speranta de viata a pacientului creste cu multi ani”, a explicat dr. Valerica Ciobanu, medic sef Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau.

Copii sanatosi din mame seropozitive

Medicii recomanda testarea pentru depistarea acestei boli chiar si in lipsa simptomelor, pentru ca virusul poate fi in organism, dar sa nu se manifeste in niciun fel. In special gravidele ar trebui sa faca acest test chiar din primul trimestru de sarcina.

„Au fost depistate multe mame cu HIV, unele au aflat de boala la timp, au urmat tratamentul corespunzator si au dat nastere la copii sanatosi”, a mai spus dr. Ciobanu.

Specialistii atrag insa atentia ca in spatele unei persoane infectate cu HIV/SIDA mai sunt alte zece cazuri nedepistate. Cei care au fost diagnosticati au obligatia sa informeze medicul curant, medicul de familie sau pe cel stomatolog de boala de care sufera. In caz contrar, ei risca intre 5 si 15 ani de inchisoare.

CTS HIV Bacau a fost deschis in luna octombrie 2004, fiind unul din cele 16 centre infiintate de catre fundatia Romanian Angel Appeal, un proiect finantat de Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malarie, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala de Lupta anti SIDA. Pâna in martie 2006 a functionat in cadrul Spitalul Judetean Bacau, iar de la aceasta data a fost preluat de Directia de Sanatate Publica Bacau.

„Acesta a ramas unul dintre putinele centre din tara, din cele 16 infiintate in 2004, care mai functioneaza. Au fost probleme financiare, sunt greutati in ceea ce priveste aprovizionarea cu materialele sanitare, cu materialele informative, dar incercam sa gasim solutii. Ca si medici suntem foarte multumiti ca oamenii au unde sa se adreseze si dorim ca acest centru sa functioneze in continuare.”

dr. Valerica Ciobanu, medic sef Sectia Boli Infectionase SJU Bacau

„In ultimii ani numarul celor care se prezinta la centrul nostru este in scadere, având in vedere ca testarile se fac si in laboratoarele private. Cei care vin la noi sunt persoane de toate vârstele, din toate categoriile sociale. Am observat ca in anii 2013 si 2014 au fost mai multe cazuri depistate, respectiv 31 anul trecut si 21 anul acesta, pâna la aceasta data.”

asistent medical Masa Potirniche, CTS HIV/SIDA Bacau

Simptome:

– dureri musculare

– febra prelungita

– diaree

– inflamarea ganglionilor

– scadere in greutate

– in unele cazuri simptomele pot lipsi