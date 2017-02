Incidentul s-a petrecut miercuri după-amiază într-un fast-food din centrul orașului Buhuși. Un bărbat de 36 de ani, din localitatea Izvoare, județul Neamț, a intrat în magazinul unde știa că se află soția sa, în vârstă de 30 de ani, însoțită de doi dintre copiii pe care îi are și de mama ei, pentru a cumpăra ceva de mâncare. Se pare că cei doi soți erau certați. Imediat între ei s-a declanșat un conflict spontan ce a scăpat de sub control. Într-o criză de furie, individul a scos din buzunarul hainei un bidon, se pare plin cu un lichid inflamabil, cel mai probabil benzină, cu care a stropit-o pe femeie și apoi i-a dat foc. Gestul său șocant a creat o stare de panică în întreg magazinul, mai ales pentru că totul s-a petrecut sub privirile celor doi minori, dar și ale mai multor clienți care se aflau acolo. Martorii povestesc că tinerei i s-a aprins părul, dar și haina de pe ea. Disperată, femeia a ieșit afară să ceară ajutor, a reușit să-și scoată și geaca ce ardea ca o torță și a fugit pe jos până la spitalul din apropiere. Aici a primit îngrijiri medicale, după care a fost transferată la Spitalul din Piatra Neamț, fiind diagnosticată cu arsuri de gradul II și III, pe față, mâini și gât. Bărbatul a luat unul dintre copii și a fugit de la fața locului. Polițiștii au început imediat căutările. Revenim cu amănunte. 42 SHARES Share Tweet

