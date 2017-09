– o familie din comuna Faraoani caută disperată oameni care să muncească la o fermă de animale – un cioban care știe să mulgă poate câștiga 300 de euro/lună, iar un muncitor necalificat care să ducă caprele la păscut ar primi 800 de lei, masă și cazare n din păcate, la așa ofertă de muncă nu se înghesuie nimeni Familia Butacu din satul Valea Mare, comuna Faraoani, muncește de câțiva ani în Marea Britanie, iar cu banii agonisiți și-a cumpărat o fermă de animale în Bacău. Roza Butacu vine în țară din două în două luni, iar acum este în căutare de cioban și un muncitor necalificat. Ferma se află la 16 km de Bacău, iar cei care se învoiesc să lucreze acolo trebuie să aibă grijă de 180 de ovine (capre, iezi, miei, țapi), 12 vaci, 2 cai, 5 măgari și 20 de porci. Roza Butacu spune că mica ei fermă are dotările necesare, electricitate asigurată de panouri solare, gresie pe jos, terasă de bucătărie, spațiu sterilizat în camera unde se face brânza. Ferma are inclusiv sistem de supraveghere și este conectată la internet. „Noi am cumpărat ferma acum un an și am preluat-o cu ciobanii care erau. Noi asigurăm cazare, mâncare și nu stăm în România. Avem un cioban care merge în continuare cu noi, însă, cei care au mai venit, au stat o vreme s-au îmbătat și au plecat. Ofer 300 de euro pentru un cioban care știe să mulgă și să facă cașul, iar salariul poate crește dacă dă dovadă de seriozitate. Avem nevoie și de un muncitor necalificat căruia îi putem asigura un salariu de 800 de lei, masă și cazare”, declară Roza Butacu, proprietar fermă. Femeia vrea neapărat un om care să știe să mulgă. Caprele mănâncă în perioada aceasta cătină coaptă, iar laptele este extem de sănătos. Din păcate, în lipsa muncitorilor, animalele stau nemulse, iar femeii i se rupe sufletul. Cel care îi mulgea caprele a cerut ultima dată 100 de lei și nu s-a întors de o săptămână. Cei interesați de oferta Rozei Butacu o pot contacta la numărul de telefon 0737.150.841 sau pe adresa de mail rozabutacu@yahoo.com. Proprietara fermei spune că este mâhnită de faptul că a investit atât de mult în România și nimeni nu vrea să muncească. 1 of 6 0 SHARES Share Tweet

