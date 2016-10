Câte spitale sunt in Alep?

Un comentariu aparut pe site-ul “Ron Paul Institute for Peace and Prosperity” abordeaza dintr-un unghi inedit pentru media americana situatia din Alep, orasul Sirian care este pe cale sa fie eliberat de trupele guvernamentale dupa ce a fost detinut multa vreme de asa-zisii “rebeli moderati”.

In principiu, articolul face referire la prea multele afirmatii despre spitalele bombardate de aviatia siriana si/sau ruseasca. Si aminteste ca pe 28 septembrie, misiunea franceza la ONU a acuzat ca doua spitale din estul Alepului au fost bombardate.

Pentru a-si demonstra acuzatiile, francezii au aratat imagini care s-au dovedit, ulterior, a fi ale unor cladiri distruse de Armata Israeliana in Fâsia Gaza.

Acum câteva zile, secretarul de stat John Kerry a anuntat, din nou, ca un spital din Alep a fost bombardat de aviatia siriana si 20 de oameni au fost ucisi, opinând ca astfel de acte ar trebui tratate ca si crime de razboi.

Dar, scrie in articolul “A Desperate Obama Administration Resorts To Lying And Maybe More”, nici una din gruparile de opozitie nu a anuntat asa ceva. Nici macar “Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului”, o organizatie creata de MI6 dar citata copios ca sursa de incredere de catre presa occidentala, nu a deschis subiectul.

“Gravul incident pe care Kerry l-a adus ijn discutie nu s-a intâmplat. Kerry a folosit minciuni in fata camerelor TV pentru a cere investigatii si pedepse pentru crime de razboi. Acest lucru e la fel de grav ca si false acuzatii ale lui Colin Powell despre armele de distrugere in masa ale Irakului in fata Consiliului de Securitate ONU” – se arata in articolul citat.

Interesant este ca, daca primele relatari TV ale declaratiei lui Kerry prezentau pe larg acuzatiile de bombardare a spitalului, ulterior, când New York Times a scris, au lipsit referirile la bombardament. Wasignton Post a sarit, la rândul sau, peste partea cu spitalul si a pastrat doar partea in care Kerry cere investigarea crimelor de razboi.

Nici Associated Press nu a scris un cuvânt despre bombardarea spitalului, desi exista o inregistrare in care corespondentul sau la Departamentul de Stat incearca sa obtina o confirmare a incidentului in cadrul conferintei de presa. John Kirby, purtator de cuvât al Departamentului de Stat ii raspunde, insa ca el crede ca secretarul Kerry s-a referit la atacul unui spital din guvernoratul Rif Dimashq. Ulterior, dupa ce corespondentul AP insista cu intrebarile, Kirby recunoaste ca nu poate confirma atacul.

Atunci, se intreaba autorul articolului, de ce a iesit secretarul de stat pentru probleme externe cu aceasta declaratie? Si raspunde: