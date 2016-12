Catalina Elena Tampau si Andrei Fabiano Panaite, Miss si Mister Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare”

Putin dupa ora 21.00, vineri seara, s-a terminat, dupa mai bine de patru ore de spectacol adevarat, Balul Bobocilor 2016 organizat de Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare”.

Scena Teatrului de Vara „Radu Beligan” a fost locul in care eleganta, talentul, bucuria, dar si emotia au facut front comun si au oferit numerosului public prezent, care a invadat pur si simplu sala, un show care va ramâne o amintire frumoasa pentru toti. Si mai ales pentru cele 12 perechi de boboci care s-au luptat pentru marele titlu de Miss si Mister Boboc.

Organizatorii, elevi din clasele a XI-a si a XII-a, coordonati de prof. Sonia Berza, au reusit sa aduca in fata colegilor, profesorilor, sustinatorilor, invitatilor, parintilor, tuturor celor prezenti aseara la teatrul de vara, momente unice, frumoase, trupe de dans, copii talentati, intr-o combinatie perfecta pentru un bal reusit.

Nici concurentii nu s-au lasat mai prejos si cu ambitie, frumusete, talent, creativitate, inteligenta si spontaneitate au fost permanent dornici, in toate problele pe care le-au sustinut, sa arate juriului toate calitatile lor.

Printre invitati s-au numarat trupa de dans First Step, Team B, Clubul Sportiv de Karate, dar si Ansamblul Folcloric „Stejareii” din Bijghir, comuna Buhoci, care a ridicat intreaga sala in picioare.

In final, juriul a decis ca titlul de Miss si Mister Boboc sa le revina elevilor Catalina Elena Tampau si Andrei Fabiano Panaite, care impreuna au format perechea cu numarul 10.

Pe locul II s-au clasat Maria Costin (numarul 9 in concurs) si Cosmin Hârja (numarul 11), iar pe locul III, Elena Madalina Ilie (numarul 11) si Daniel Hanu (numarul 4).

Pe lânga alte premii oferite de sponsori, s-au mai acordat titlurile de Miss Popularitate, aceleiasi eleve Catalina Elena Tampau, si de Mister Popularitate, elevului Dan Sandu (numarul 2 in concurs), Miss Fotogenie – Denisa Dadut (numarul 5) si Mister Fotogenie – Sebastian Obreja (numarul 3) si Miss si Mister Eleganta, bobocilor Anca Paval (numarul 3) si Stefan Vita (numarul 7).

Toti participantii au primit de la organizatori si diplome de participare, dar si un imens tort de ciocolata, ce a fost devorat pur si simplu dupa spectacol impreuna cu prietenii, colegii si profesorii.

Spectacolul a fost prezentat de elevii Madalina Lacatusu si Florin Ficau.

Alte detalii si in editia de luni a cotidianului Desteptarea.