Pentru că prețul este una dintre caracteristicile după care orice român se ghidează în momentul în care urmează să facă o achiziție, nu este de mirare că piața dispune din ce în ce de tot mai multe oferte. Și suntem tentați să analizăm fiecare ofertă și să comparăm prețurile tuturor producătorilor, înainte de a lua decizia finală de cumpărare, mai ales la produsele ce pot reprezenta o investiție de lungă durată. La fel se întâmplă și la capitolul seminee. Cât costă un șemineu și la cine este recomandat să apelezi dacă te interesează în primul rând garanția lucrului bine făcut? Deşi brandul contează destul de mult în decizia de cumpărare, românii spun că sunt influențați cel mai mult de garanția și calitatea produsului/serviciului, urmate de preţul şi condiţiile de livrare. Șemineul ales pentru locuința ta va deveni un succes doar dacă cei care participă la realizarea lui sunt profesioniști și știu că e nevoie de răbdare, meticulozitate, pricepere, deschidere și profesionalism. Cu aceste abilități și competențe nu vor da greș niciodată, iar tu te vei putea bucura o viață de un focar semineu de calitate superioară. De calitate și profesionalism vorbim și când amintim de șemineele celor de la PeFoc.ro. Un magazin de specialitate, care a ales să își respecte clienții în ceea ce privește gama de produse pe care o oferă. Au apărut pe piață din pasiune pentru șeminee și din dorința de a oferi calitate celor care au nevoie de șeminee și care își doresc ca locuința lor să fie înnobilată de un șemineu ce oferă din ce în ce mai mult tot mai multe beneficii. Un client care alege un magazin de specialitate, cum au ales cei de la PeFoc.ro să fie, o să facă o alegere corectă pentru că primește consultanță și alege exact ce trebuie pentru nevoile lui, calitatea e mult mai bună, și nu trebuie să își mai facă griji nici pentru livrare sau construcția șemineului. Produsele de specialitate nu se compară ca și calitate cu cele produse pentru a fi vândute în masă, deci calitatea e superioară față de cea a produselor achiziționate din magazinele de bricolaj. Pentru un șemineu în stare nefinisată costul depinde de factori precum: formă, dimensiuni, particularități ale proiectului. Costul materialelor este compus din costul focarului (400 Euro până la 3000 Euro), alte materiale (800 Euro până la 1300 Euro). Manopera de design, proiectare și construcție este și ea afectată de aceste dimensiuni și de obicei se plasează între 600 Euro și 2000 Euro. Finisarea șemineul depinde de mărime, tipul de materiale și detaliile care trebuie realizate. Unele materiale, cum ar fi marmura, au un preț mai mare, în timp ce altele sunt mai puțin costisitoare(cărămidă aparentă). Astfel, costul materialelor variază în sute de Euro și mii de Euro, în timp ce costul manoperei se plasează de obicei între 400 Euro și 1500 Euro. Realizarea şemineului trebuie să includă toate elementele componente pentru o funcționare eficientă, iar designul trebuie stabilit în comun acord cu tine. Acum că ai aflat cine îți poate garanta calitate și o constructie semineu reușită, de care te vei bucura pe viață alături de familia ta, mai rămâne doar să apelezi la serviciile echipei PeFoc.ro, care pune accent pe respectarea clientului și a tutur condițiilor necesare, pentru ca șemineul tău să fie exact așa cum ți-ai dorit. Poți alege din gama largă de produse de la șemineele clasice, la șeminee cu bioetanol, termoșeminee, seminee elctrice, coșuri de fum profesionale sau diverse accesorii necesare șemineului tău. Tu doar pui PEFOC, iar ei fac absolut tot! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.