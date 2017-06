Cât de departe mergem după „aliatul strategic”?

Povestea nu e nouă: doar aliatul e altul. În 1942 am mers alături de „aliatul” german până la Stalingrad și era să fim rași ca națiune de tăvălugul sovietic; după război am avut URSS-ul ca „aliat” și istoria a consemnat nenumărate excese cauzate de implicarea sovieticilor. Astăzi ne batem cu pumnul în piept că suntem „aliți strategici” ai SUA și tropăim belicos prin Afganistan după ce am dat o raită și prin Iraq, căutând nu se știe ce, că nu prea am găsit.

Întrebarea este cât de departe ne dorim să mergem alături de acest aliat? Pentru că, deocamdată îl urmăm peste tot și îi imităm politicile, chiar dacă acest lucru înseamnă pierderi materiale și umane pentru noi. Am intervenit în Afganistan, deși nu ne-a cerut acest lucru ONU iar NATO, oricât s-ar strădui unii să ne convingă, este doar o alianță defensivă, care ne obligă să intervenim atunci când o țară din alianță este atacată, nu să invadam o țară doar pentru că unii au anumite interese.

Dar să lăsăm Afganistanul. Vom merge alături de SUA la o eventuală invazie a Rusiei? De doi ani SUA și aliații săi aduc în estul Europei trupe și tehnică de luptă pentru a „contracara” agresiunea Rusiei, agresiune pe care o vedem doar pe canalele TV occidentale. Dacă dintr-o eroare sau dintr-un calcul se declanșează un conflict care este exploatat și NATO decide să invadeze Rusia, ce facem? Ne-am gândit vreo clipă?

Să zicem că poate nu izbucnește conflictul cu Rusia. Principalul aliat al SUA în Golf, Arabia Saudita, a dat un ultimatum unui stat independent-Qatar-cerându-i să rupă legăturile politice și economice cu alt stat (Iran) și să-și închidă televiziunea Al Jazeera, principalul post de știri în limba arabă din Orient. SUA nu doar că nu a atras atenția Arabiei Saudite că întrece măsura, dar o mai și sprijină. Și, totuși, „aliatul strategic” insistă de fiecare data pe libertatea presei ca o condiție principală pentru ca o țara să fie recunoscută ca democratică. În cazul de față, SUA nu are nici o tresărire că saudiții cer închiderea unui grup de televiziune dintr-o țară suverană. Cum nu au nici o tresărire nici cu privire la crimele de război comise de saudiți în Yemen, într-un război de care nu mai vorbește nimeni.

Dar, poate că nu ne privește pe noi situația din Qatar. Să admitem asta. Ce opinie vom avea în momentul în care SUA își vor muta armele nucleare de la baza din Turcia la noi în țara? Pentru că la Incirlik nu vor mai rămâne mult, turcii având alte idei referitoare la cooperarea militară. Noi, care nu am acceptat nici exercițiile militare comune cu țările Tratatului de la Varșovia, și nici ca URSS să-și amplaseze rachete nucleare pe teritoriul nostru, cum vom reacționa când aliații noștri strategici ne vor cere să le găzduim focoasele nucleare?