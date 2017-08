Multimedia Câștigătorul concursului organizat de Deșteptarea este Ioan Luca de Desteptarea -

Ziua de 14 august a fost una extrem de așteptată de foarte mulți băcăuani. Motivul? Cât se poate de simplu. Luni, la ora 14.00, a avut loc tragerea la sorți a concursului verii organizat de publicația noastră în colaborare cu agenția de turism Travel Plaza, concurs derulat timp de o lună. Premiul? Un sejur de cinci nopți cu mic dejun pentru două persoane la complexul Dunărea din Eforie Nord. Participanții la acest concurs au decupat taloanele apărute în ziar, le-au completat și depus la agențiile de publicitate Deșteptarea. Ioan Luca, din Bacău, va merge la mare, datorită parteneriatului dintre Deșteptarea și Travel Plaza.