Câștigătorii ediției 2017 a Galei FSC

O atmosferă caldă între prieteni. Așa a arătat cea de-a XVI-a ediție a Galei Premiilor Comunității Băcăuane, o gală caritabilă a societății civile din județul Bacău, eveniment organizat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), care în acest an împlinește 20 de ani în slujba comunității.

Găzduită joi seară, 18 mai, de restaurantul Levisticum, Gala FSC a debutat cu un cocktail lângă piscină, însoțit de muzică live. Rând pe rând au sosit invitații între care i-am remarcat pe primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, prefectul județului, Maricica Coșa, consilieri locali și județeni, reprezentanți ai unor companii băcăuane, multe dintre ele sponsori ai evenimentului. A urmat apoi, în sala de festivități, un program artistic prezentat de membrii „Clubului cu lipici” și al voluntarilor FSC.

Amfitrionul serii, Dan Negru, și-a demonstrat încă o dată calitățile de maestru de ceremonii. Gabriela Achihăi, președinta FSC, a făcut o prezentare a fundației și a celor 20 de ani de existență, mulțumind tuturor celor care le-au fost alături și le-au susținut proiectele. Prima surpriză a serii a fost oferirea unui premiu special, o diplomă de recunoștință pentru cei 20 de ani de activitate, distincție care i-a fost înmânată Gabrielei Achihăi de către Otilia Lupu, unul dintre sponsori.



Copiii de la FSC au oferit, la rândul lor, cadouri tuturor celor prezenți, obiecte confecționate chiar de ei, după care au urmat premierile, o tombolă și o licitație cu strigare.

La tombolă, premiile puse la bătaie au fost foarte variate, de la voucherele de cumpărături și un weekend la volanul unui Land Rover Discovery, până la un programul de fitness la piscină de trei luni. Alte surprize au fost: bere Ursus pentru un an, un pachet „Party la piscină” oferit de Hotel Levisticum, două vouchere de cumpărături, în valoare de 500 de lei fiecare, valabile în magazinele Coly Shoes, un voucher de cumpărături de 500 lei de la Selgros, un sejur pentru două persoane, de două nopți (doar cazare) la pensiunea Poiana Verde din Slănic Moldova și altele. Marile premii ale tombolei au fost: 1. un abonament pentru 2 persoane, pe o perioadă de 3 luni, (iunie, iulie, august), cu acces nelimitat la bazinul interior și piscinele exterioare, acces saună, acces nelimitat la sala de fitness, oferit de TNT Club Sport, în valoare de 4.500 lei, și un sejur all inclusive, pentru două persoane, de două nopți, la Hotel Dobru din Slănic Moldova, în valoare totală de 1.000 de lei.

La licitația cu strigare din seara Galei, invitații au putut achiziționa obiecte unicat, cu valoare sentimentală sau artistică, precum și o invitație la un eveniment surpriză, o adevărată aventură gastronomică, la înălțime.

De exemplu, o rochie și o geantă hand-made unice, creații ale artistei Carmen Poenaru, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Bacău. Ambele conțin motive tradiționale românești, iar geanta are în componență părți dintr-un covor de perete din Maramureș, vechi de peste un secol. Prețul de pornire a fost de 1.000 lei.

Unic a fost și tabloul textil „Vis de copil”, al cărui preț de pornire era 500 de lei. El a fost realizat de voluntarii FSC în cadrul atelierului Activ Mozaic, având la bază un desen al lui Andrei, un băiețel de la „Clubul cu Lipici” din Slobozia Nouă care nu a văzut niciodată marea, dar și-a imaginat-o.

Iubitorii de emoții tari au avut la dispoziție o invitație pentru două persoane la „Dinner in the sky”, un eveniment organizat în Iași, în fața Palatului Culturii, de Sergiu Nedelea, unul dintre cei mai apreciați somelieri din România, împreună cu Selgros Bacău. E o premieră în Moldova, oferind șansa de a savura o masă pregătită de bucătari de top, alături de un vin select, servit de însuși Sergiu Nedelea, totul pe o platformă suspendată la 40 de metri. Prețul de pornire a fost de 1.000 lei

Tricoul oficial al Campionatului European de Gimnastică – Cluj 2017, cu autograful Ambasadorului acestei competiții, Nadia Comăneci, a avut cel mai mare preț de pornire: 5.000 de lei. Tricoul a fost oferit cu sprijinul Petrom, partenerul oficial al campionatului.

În fine, un colier hand-made, și acesta unicat, realizat de cei mai talentați voluntari de la Atelierul Activ Mozaic, sub îndrumarea președintelui FSC, Gabriela Achihăi, a fost licitat plecând de la 500 de lei.

Fondurile colectate în urma acestei licitații vor fi folosite integral pentru susținerea programelor sociale ale FSC.

Câștigătorii ediției 2017

Întâmplător sau nu, toate proiectele nominalizate și intrate în competiție, 25 la număr, au fost foarte frumoase și valoroase, juriul având o misiune dificilă. Dar, într-o competiție trebuie să existe, totdeauna, niște câștigători, prin urmare jurații au evaluat proiectele în baza unor criterii clare și au acordat puncte. Punctajul total a decis cine sunt finaliștii (primii trei clasați la fiecare categorie), aceștia având statutul de invitați speciali în cadrul Galei. Cel situat pe locul I a fost premiat. Nominalizările au vizat proiecte derulate anul trecut. Iată care au fost câștigătorii acestei ediții:

I. Persoane fizice



La această categorie, premiul a fost câștigat de pr. Liviu Burlacu, pentru proiectul „Centrul pentru Sănătate OXIGEN” Bacău.

Ceilalți doi finaliști au fost dr. Cristian Postolache, nominalizat pentru campania de operații de cataractă gratuite oferite persoanelor vârstnice fără posibilități materiale, și Daniel Zodian, cu proiectul „After School cu Bronx”.

II. Firme și companii



Premiul destinat competitorilor din această secțiune a fost atribuit companiei Selgros Bacău, nominalizată de băcăuani pentru proiectul „Masa Bucuriei”, proiect cu care Selgros s-a clasat pe locul I.

Următorii finaliști au fost Holzindustrie Schweighofer Baco, propusă pentru proiectul „Susținerea învățământului profesional”, și Simba Invest, cu proiectul „Zâmbet pentru copii”.

III. Instituții și ONG-uri



La această categorie, câștigător a fost proiectul „Învăț, știu, pot”, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Celelalte două proiecte ajunse în finală sunt „Camera de integrare senzorială”, aparținând Asociației Părinților Copiilor Autiști Bacău, și „Fondul Științescu”, derulat de Fundația Comunitară Bacău.

IV. Premiul de excelență



Anul acesta, „Premiul de excelență” a fost acordat Mărioarei Popa, pentru întreaga viață dedicată ajutorării copiilor cu dizabilități neuro-motorii și familiilor acestora, în cadrul Centrului „Daniel”.

Ceilalți doi finaliști au fost Adriana Roșu, nominalizată pentru întreaga carieră dedicată persoanelor cu deficiențe senzoriale de auz din Bacău, și Mihai Galinescu, apreciat pentru numeroasele proiecte și inițiative ce au vizat îmbunătățirea serviciilor medicale din cadrul secției Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău.