Stadionul oraşului Târgu Ocna a fost din nou inundat de emoţie, concentrare şi speranţe în ultima zi a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă – etapa interjudeţeană. Lupta pentru calificarea la următoarea etapă a competiţiei s-a desfăşurat până în ultima clipă a întrecerii, când toate echipele au trecut linia de sosire. Clasamentul final a fost decis de proba – Dispozitivul de intervenţie, probă în care toate loturile înscrise în concurs au trebuit să demostreze, din nou, faptul că ştiu să acţioneze ca un tot unitar, ca un instrument bine acordat. Astfel, după două zile de competiţie pe podium au urcat următoarele echipe: Clasament general SVSU

Locul I – SVSU Brodina – Suceava

Locul II – SVSU Cotnari – Iaşi

Locul III – SVSU Rebricea – Vaslui Clasament general SPSU

Locul I – SPSU S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti – Neamţ

Locul II – SPSU SC VEOLIA ENERGIE S.A. Iaşi

Locul III – SPSU S.C. EGGER ROMANIA S.R.L. Rădăuţi – Suceava „La festivitatea de premiere am fost onoraţi de prezenţa doamnei Maricica Luminiţa Coşa – prefectul judeţului Bacău, a domnului Marius Gabriel Gheorghiţă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău şi a domnului Neculai Drăgănuţă – viceprimar al oraşului Târgu Ocna, care au felicitat, premiat şi încurajat câştigătorii concursurilor.

Totodată, alături de noi şi de competitori au fost alături reprezentaţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, dar şi colegii noştri din cadrul ISUJ Suceava", se arată într-un comunicat al ISU Bacău.

