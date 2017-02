La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii oneșteni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier cu victimă, pe raza localității Caşin. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 60 ani, din Oneşti, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Caşin- Mănăstirea Caşin, a surprins şi accidentat un barbat de 30 de ani, din comuna Caşin care a traversat strada prin loc nepermis şi fără să se asigure. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, acesta fiind transportat la Spitalul Municipal Onești, unde i s-au acordat îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 4 SHARES Share Tweet

