Casă de amanet, păgubită cu peste 48.000 lei

I.A.V. a fost trimisă în judecată, anul trecut, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind acuzată că, în 2013, când era angajată la o casă de amanet din Oneşti, a întocmit în fals 36 de contracte de împrumut, supraevaluând cantitativ şi calitativ bunurile depuse amanet. A câştigat astfel 48.779,22 lei, spun procurorii. Contractele au fost încheiate atât pe numele ei, pentru obiecte amanetate care îi aparţineau, cât şi pe numele unor clienţi ai societăţii care au renunţat la obiectele pe care le-au amanetat, semnându-le în fals, pe contract, la rubrica „debitor". Inculpata a recunoscut faptele, pedeapsa fiindu-i redusă cu o treime. Judecătoria Oneşti a condamnat-o pe I.A.V. la 10 luni închisoare, cu suspendare, la care se adaugă şi 70 de zile muncă în folosul comunităţii. În plus, femeia va trebui să restituie suma de 48.779,22 lei. Sentinţa poate fi contestată.

