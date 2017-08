Politistii locali din cadrul Biroului de Siguranta Rutiera aflati in timpul serviciului de patrulare in zona Bicaz, l-au depistat saptamana trecuta pe numitul, S.Verdesan, de 48 ani, din Bacau, in timp ce incarca fier vechi intr-un atelaj cu tractiune animala. De asemenea, ieri, in jurul orelor 16.30, politistii locali l-au depistat pe strada I.L.Caragiale, pe numitul, S. Florin, de 38 ani, din Bacau, care conducea o caruta, obstructionand in acest fel traficul rutier din zona mentionata. Intrucat circulatia vehiculelor cu tractiune animala este interzisa pe raza municipiului Bacau, conform HCL 198/2002, a fost dispusa masura de sanctionare contraventionala a celor doi cu cuma de 200 lei. De la inceputul anului si pana in prezent, Politia Locala a aplicat pentru aceasta contraventie un numar de 69 amenzi, in cuantum de 9600 lei. 20 SHARES Share Tweet

