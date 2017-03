Actualitate Cărţile de identitate electronice ocolesc anul acesta Bacăul de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – proiectul de lege supus dezbaterii publice de către Ministerul Afacerilor Interne arată că punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple – până atunci, dacă proiectul va fi adoptat, trebuie asigurat suportul tehnic necesar – solicitările pentru noile cărţi de identitate se depun în Bacău, însă documentele se fac la Bucureşti, urmând a fi returnate la Evidenţa Populaţiei, ca în cazul paşapoartelor şi a permiselor auto Publicarea pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a proiectului privind unele modificări legislative referitoare la evidenţa persoanelor şi actele de identitate a stârnit multe semne de întrebare pe marginea acestui subiect. Proiectul de lege este în conformitate cu măsurile prevăzute în Programul de guvernare 2017-2020, implementarea acestuia fiind de natură să faciliteze accesul cetăţenilor la servicii electronice şi să contribuie la dezvoltarea conceptului de “administraţie electronică”, având drept consecinţă corelarea şi simplificarea procedurilor administrative. Ce conţine cartea de identitate electronică Persoana care va deţine pe viitor o carte de identitate electronică se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), ceea ce va conduce la simplificarea interacţiunii cu autorităţile publice, prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice. Opţional, cartea de identitate simplă sau cartea electronică de identitate se poate elibera înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi. De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani; cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani. “Elementul de noutate este cel legat de eliberarea cărţii de identitate minorilor sub 14 ani, iar cartea electronică va îngloba şi datele prezente în cardul de sănătate. Până atunci, rămâne problema dotărilor în toată ţara, inclusiv în Bacău. Imprimeria Naţională se va ocupa de aprovizionare şi ei vor distribui aparatura tehnică în toată ţara. Probabil, prima carte va apare la Bucureşti, însă este o operaţiune de durată”, declară cms.şef Ion Prisecaru, director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor municipiului Bacău Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. În format electronic se înscriu datele din formatul tipărit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnăturii olografe a titularului; prenumele părinţilor titularului; un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete. Noile buletinele electronice vor fi imposibil de falsificat, dar nu vor fi obligatorii şi nici nu vor putea fi folosite pentru a urmări cetăţenii. În ceea ce priveşte costurile, acestea vor fi stabilite de Imprimeria Naţională. ”O să urmărim dacă se aprobă acest proiect pentru a vedea exact cum va fi implementat. Cred însă că anul acesta Bacăul va merge pe aceeaşi procedură de eliberare a cărţilor de identitate”, declară cms.şef Ion Prisecaru, director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor municipiului Bacău Care sunt inconvenientele Dincolo de partea bună a acestui proiect, sunt şi câteva inconveniente care le dau de furcă funcţionarilor Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor municipiului Bacău. Dintre acestea amintim stabilirea termenului de valabilitate de 10 ani pentru cei care au vîrsta peste 18 ani. Aici va fi o problemă cu persoanele vârstnice care au peste 60 – 70 de ani şi care trebuie să-şi reînnoiască actul din 10 în 10 ani. În Bacău, mulţi dintre cei de vârsta a treia sunt netransportabili, iar acest lucru poate fi o problemă. În prezent, băcăuanii care au peste 55 de ani primesc acte de identitate cu valabilitate permanentă. Astfel, o să crescă solicitările pentru camera mobilă la domiciliul mai multor persoane. Dacă se aprobă eliberarea cărţii de identitate minorilor cu vârsta între 0 -12 ani, părinţii acestora vor opta cu siguranţă pentru cartea de identitate valabilă şi în străinătate (UE), presupunând că aceasta va costa mai ieftin decât paşaportul. În prezent, un paşaport valabil un an de zile costă 96 de lei, iar cartea de identitate provizorie cu valabilitate doi ani, va fi mult mai ieftină. În aceste condiţii, volumul de muncă va creşte considerabil. Deocamdată, în Bacău, un lucrător de la Evidenţa Persoanelor deserveşte 6.500 de locuitori. 14 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.