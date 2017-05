„Carpe diem” versus „fugit irreparabile tempus”

Adolescența este vârsta aceea minunată care cuteză să ia cerurile cu asalt. Impresia aceasta mi-au lăsat-o adolescenții buhușeni, de la Colegiul Tehnic „Ion Borcea”, care au absolvit ieri cursurile liceale. O minunată paradă a frumuseții și entuziasmului, dar și a lacrimilor mereu în cumpănă, au organizat aceștia în centrul orașului.

Robe, pancarte, flori, muzică, sloganuri, îmbrățișări, promisiuni (deja…) de revedere, fiori de nostalgie, aplauzele unui orășel, fotografii, fotografii, fotografii… Și-apoi, festivitatea de gală, cu un spectacol unic: al imaginilor… Fiecare clasă și-a prezentat, printr-un film, istoria vieții de licean.

Superb! Amintiri, imaginație, inocență, dorința de a încremeni timpul, vise, frumusețe netrucată. Și premierea… Cu diriginții Andreea Cojocaru, Andreia Păduraru, Oana Maria Andrei, Mihai Bulete, Alexandru Urioc, Mioara Ciocan. Aceleași emoții ca pe podiumul primei clase primare.

Același freamăt de bucurie al părinților, bunicilor, prietenilor, profesorilor… Diana Buric și Constantin Gavril, șefi de promoție, au așezat cireașa pe tortul unei întâmplări minunate numită competiție adolescentină. Gaudeamus igitur, în tradiția multiseculară a unui carpe diem care, mai ales de la Vergilius încoace, încearcă să dea cu tifla acelui fugit irreparabile tempus… Și o umbră de tristețe care-i curtează inevitabil pe cei care pleacă, fără a fi izgoniți, din primul lor paradis… „Ultima oră de dirigenție a scris cu versuri în sufletul meu….

Am râs, am plâns (ca niciodată) și am jurat să-i păstrez mereu în inimă. Astăzi a finalizat cursurile liceale, nu doar o promoție de elevi, ci o promoție de prieteni! Am învățat multe împreună, dar un lucru aș vrea să fie pe viață: indiferent cât ai și cât știi, nimic nu are valoare dacă nu poți dărui!”, ne-a spus prof. Andreea Cojocaru. Prof. Oana Maria Andrei a zis cu emoţie: „Am coordonat nişte elevi responsabili şi maturi în gândire, copilăroşi uneori, care au ştiut, ca nimeni alţii, să-şi stabilească ţeluri, priorităţi. Le doresc să-şi împlinească aspiraţiile şi, orice profesie ar îmbrăţişa, s-o practice cu drag şi seriozitate”.

„Cheia succesului implică dorința de a reuși, încrederea în tine și în faptul că niciodată nu trebuie să renunți la visul tău, indiferent de lucrurile care îți spun că nu poți. Și astfel, dorindu-ți să realizezi mai mult decât ai făcut ieri și asumându-ți riscul de a pierde, vei ajunge pe un drum, unde totul este posibil și tot ce-ți dorești se va îndeplini. În consecință, îi îndemn pe colegi să-și asume riscuri și să creadă în ei.”

Diana Buric, lidera „umaniștilor”

„Liceul, un drum de-a lungul căruia am învățat o mulțime de lucruri, am cunoscut persoane deosebite și, în cele din urmă, am reuşit să-mi formez personalitatea. Copilul timid și nesigur de la început s-a transformat într-un tânăr încrezător și sigur pe forţele proprii. Această schimbare a fost posibilă mulțumită oamenilor minunaţi pe care i-am întâlnit de-a lungul celor patru ani, care m-au ajutat să-mi descopăr adevăratul potenţial”.

Constantin Gavril, liderul „realiștilor”