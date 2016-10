Cârpa, sobolanul si deficitul de mansarda

Stiam despre Parlament ca nu mai este, in realitate, prima putere in stat. Constitutia noastra a ajuns o biata carticica de povesti. Probabil ca Parlamentul a devenit cam a sasea putere in stat, un fel de bunicuta pe care n-o mai asculta nimeni.

Faptul ca un deputat hârsit in culisele puterii le-a spus, oficial, colegilor ca Parlamentul a ajuns o cârpa a sistemului, dar nimeni n-a contraargumentat cu tragere de inima, spune multe despre statutul firavei noastre democratii.

La scurt timp dupa istoria cârpei de sistem, un sef penelist l-a numit sobolan pe un coleg (actual deputat…), acuzându-l ca vrea sa candideze “pe o lista (…) in diaspora”.

Sobolanul urban, mai ales, traieste printre gunoaie, este mare iubitor de pestilentialitate. Aceasta o fi atmosfera din Parlament, una infecta, nesuferita, scârboasa, dezgustatoare? Sesizarea fiintarii unui sobolan in Parmament nu este noua. Va mai aduceti aminte, desigur, si de aventurile unui guzgan rozaliu prin acest mediu.

Un sef de partid pofticios de procente bune la parlamentare zice despre un fost prim-ministru/actual parlamentar, care l-a dezamagit cu gestul evadarii de pe listele sale, ca acesta ar avea un deficit la mansarda. Fostul prim-ministru nu se apara.

M-am gândit mereu la faptul ca ar fi necesar ca toti cei care candideaza pentru o functie publica sa dovedeasca faptul ca n-au deranj la mansarda. Un aviz psihologic favorabil n-ar strica, desi in România oricine ar putea obtine o asemenea patalama.

Dar pentru ca parlamentarii/viitorii parlamentari sa nu se simta lezati prea mult in naturelul lor simtitor, amintesc faptul ca statutul lor este pe toate meridianele sifonat. Si nu de ieri, de azi. Presedintele Theodore Roosevelt, care-i respecta pe parlamentari aidoma lui Iohannis, zicea: „Când se face prezenta în Senat, senatorii nu stiu daca sa raspunda «prezent» sau «nevinovat». Mark Twain plusa: „Parlamentarul nu este decât un infractor de rând care face legi in perioada când nu sta in inchisoare pentru vreo crima de drept comun”.

Si tot Mark Twain: „Sa zicem ca esti un idiot. Si sa zicem ca esti membru al parlamentului. Dar asta înseamna deja ca ma repet”. Roosevelt si Twain vorbeau despre parlamentarii americani, desigur, nu anticipau nimic despre ai nostri.