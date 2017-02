Filiala Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici trece printr-un moment extrem de dificil. Recent, Dionis Puşcuţă şi-a dat demisia, din motive personale, din funcţia de preşedinte, iar Consiliul de Conducere i-a încredinţat conducerea interimară artistei plastice Carmen Poenaru.

Din datele aflate la ANAF, Oficiul Teritorial al UAP Bacău înregistrează restanţe la plata obligaţiilor fiscale de milioane de lei, la care se adaugă alte datorii către Uniunea Artiştilor Plastici Bucureşti, cât şi la plata utilităţilor. În total ar fi vorba de peste 800 de milioane de lei vechi. Pentru a afla care este programul de redresare al acestei situaţii, i-am solicitat opinia noului preşedinte al filialei băcăuane a UAP.

– Vă felicit pentru numirea în această funcţie. Este un moment dificil, de altfel nu este singura filială din ţară care are asemenea probleme. Cu ce gânduri porniţi la drum?

– Numirea mea a fost o propunere a Consiliului de Conducere, acceptată de toţi membrii. Este, într-adevăr, o perioadă mai dificilă pentru noi, iar atitudinea mea este una pozitivă, probabil că optimismul meu le-a dat încredere colegilor mei şi mi-a încredinţat conducerea filialei. De-a lungul anilor am mai trecut prin asemenea situaţii, însă am avut puterea să le depăşim. E adevărat, crizele alternative, de la nivel naţional, ne-au influenţat şi pe noi. Arta, se ştie, este un lux pe care ni-l permitem cu greu, este un produs care se adresează unui număr mic de oameni. Când lucrurile merg prost în economie, se reflectă şi asupra noastră, lumea cumpără mai puţină artă, bugetele cunosc o altă destinaţie. Arta nu poate supravieţui decât cu bani.

– UAP este o organizaţie profesională, care reuneşte artiştii plastici dintr-o localitate, însă de patrimoniu, de finanţe, se ocupă Oficiul Teritorial al UAP Bacău, care este pe „lista neagră” a ANAF.

– Toţi avem responsabilitatea în funcţionarea filialei, ca parte a Uniunii Artiştilor Plastici din România, însă nu are personalitate juridică. În acelaşi timp suntem printre puţinele filiale care are şi activităţi conexe, cum este Magazinul Fondului Plastic, cu o ofertă de invidiat, la care se adaugă Galeria de Expoziţii „Frunzetti” şi atelierele de creaţie, închiriate diferiţilor artişti. Toate acestea susţin financiar activitatea filialei. Am văzut şi eu acea listă, sunt însă lucruri pe care eu, acum, nu le pot comenta, deoarece Consiliul de Conducere a luat hotărârea de a face o expertiză financiară amănunţită, care este în plină desfăşurare, să vedem cum stăm financiar. Ne vom folosi de recomandările expertului, de experienţa noastră, suntem un colectiv admirabil, pe care eu mă bazez în continuare. Situaţia noastră financiară este cunoscută şi la nivelul Uniunii Artiştilor Plastici, suntem monitorizaţi de vicepreşedintele Uniunii, deci nu suntem singuri.

– Timpul nu iartă, trece implacabil, ANAF nu are răbdare, vă puteţi trezi cu ea la uşă.

– Să sperăm că nu vom ajunge acolo, de aceea am şi luat rapid câteva măsuri. Noi suntem artişti, ne pricepem la artă, vine primăvara, este anotimpul cadourilor, al gesturilor frumoase, când ne gândim la cei dragi, de aceea am iniţiat o expoziţie, cu lucrări donate, repet, donate, de artiştii filialei, care va fi deschisă începând cu 24 februarie, la Sala Nouă. Tablourile, sculpturile, alte lucrări de artă vor fi scoase la vânzare la preţuri accesibile, foarte mici, astfel că iubitorii de artă, de frumos, vor avea ocazia, printre puţinele ocazii, de a cumpăra arta de calitate, la preţuri de mărţişor. Sunt lucrări originale semnate de artişti cunoscuţi ai Bacăului, care pot fi cadouri pentru doamne, domnişoare, prieteni, pentru familie. Este primul pas făcut de noi, însă am dori ca şi publicul să ne întindă o mână de ajutor, să viziteze expoziţia, să cumpere arta noastră.

– Am convingerea că băcăuanii vor fi alături de artiştii lor. Sunt însă şi cauze subiective ale acestei situaţii, chirii neplătite de ani buni, cotizaţii neachitate, o parte din artişti nu şi-au plătit utilităţile.

– Discuţiile dintre noi au lămurit, cred, starea de fapt. E adevărat că sunt şi situaţii obiective, unii au şi probleme de natură socială, de aceea am discutat deschis. Mă bucur că, în ultimul timp, mulţi dintre colegii mei şi-au achitat obligaţiile financiare de care vorbeaţi. Dacă noi creăm blocaje, nu putem arăta cu degetul către alţii. Este nevoie de calm, de înţelepciune şi realism, să nu uităm că suntem membri ai acestei frumoase familii, că trăim într-o comunitate care ne apreciază şi respectă. În acelaşi timp, Consiliul de Conducere al Filialei, managerul Oficiului Teritorial, cu inteligenţă, pasiune, muncă au obligaţia să identifice toate pârghiile pentru a debloca activitatea organizaţiei, să facem bani din munca şi talentul nostru. De altfel, sunt convinsă că şi autorităţile locale, sponsorii noştri tradiţionali, ceilalţi parteneri, vor fi alături de noi, aşa cum au fost, cu dragoste şi înţelegere, tot timpul.