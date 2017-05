Contrasens Caritasul asigurărilor sociale de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Am scris încă de anul trecut că se va ajunge aici. Că săracii vor ajunge să-i subvenționeze pe bogați, lucru care se întâmplă acum la o scară care a speriat autoritățile, care au comandat anchete. Este vorba despre celebra rețetă a îmbogățirii din banii concediilor de maternitate. Situația pare complexă, dar nu e. Să reținem două numere: 85 și 10,5. O persoană care contribuia cu 10,5% din venit la bugetul asigurărilor sociale urma să primească timp de doi ani 85% din venit, neexistând o limita superioară. Dar exista un asterisc: contribuția era plafonată la un venit de maxim cinci salarii medii brute. Adică, dacă persoana avea un venit mai mare de 12.500 de lei, nu plătea CAS decât pentru 12.500, adică 1.267,87 lei lunar. Am făcut calculul: la un venit lunar de 61.096 de lei, indemnizația e de 40.000 de lei pe lună, dar contribuția este de numai 1.267,87 de lei. Ajungem la al doilea aspect al problemei: că pe lângă puținii oameni care ar fi avut posibilitatea să încaseze legal venituri foarte mari, au apărut o sumedenie care doar au declarat veniturile, au plătit contribuții infime (plafonate la cinci salarii) și care acum încasează zeci de mii de lei de la bugetul asigurărilor sociale. Și asta pentru că s-a putut jongla cu această situație. Pentru că atunci când se cerea să se plafoneze indemnizația sau să se scoată limita de plată a CAS, săreau repede de pe margine deontologii să spună că nu e bine, că dacă omul a câștigat sume mari, atunci trebuie să primească și indemnizațiile mari. Doar că omul câștiga mult, într-adevăr, dar nu contribuia decât cu sume infime. În schimb, statul trebuia să-i plătească indemnizație după mărimea venitului, nu după cea a contribuției. Prostia unora care au girat șmecheria altora a dus la apariția acestui adevărat Caritas din care cei mai păgubiți sunt tot cei cu venituri mici, pentru că de la ei se iau banii cu care sunt plătite indemnizațiile șmecherilor. Pe la mijlocul anilor 2000 a mai existat o astfel de prevedere legală prin care, în schimbul unei mici contribuții suplimentare, o mamă primea de cinci ori valoarea salariului. Statul zice că a pornit anchete pentru a depista profitorii sistemului. Nu e ceva nou; știm cu toții că de fiecare dată când se face o astfel de anchetă măgăreața cade pe câțiva acari Păun. 0 SHARES Share Tweet

