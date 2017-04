Sport Care pe care Explorări Baia Mare- Știința Bacău (azi, ora 18.00) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibaliștii Științei Bacău și-au atins obiectivul: vor juca și anul viitor în prima ligă. Totul, grație unui parcurs bun în sezonul regulat și al unuia foarte bun în play-out. Azi, într-o nouă etapă intermediară, băcăuanii vor întâlni cea mai bună echipă din play-out: Explorări Baia Mare. Someșan și compania au demonstrat că știu să țină piept băimărenilor, chiar dacă Explorări este o redută greu de cucerit în Maramureș. „Va fi un joc de care pe care, noi mizând pe orgoliul si pe tăria de caracter care ne-au caracterizat în această stagiune”, a declarat înaintea plecării spre Baia Mare, antrenorul Științei, Cornel Păduraru, care se bazează pe întreg lotul de jucători. Singura incertitudine îl vizează pe „universalul” Andrei Sărăcuțu, înca nerefăcut complet dupa accidentarea la gleznă. Runda a opta a play-out-ului a fost deschisă aseară, cu jocul U Cluj- Unirea Dej și se va încheia pe 23 aprilie, dată la care a fost amânată partida VCM Piatra Neamț- VC Caransebeș.

Clasament play-out: 7) Explorări Baia Mare 44p., 8) VC Caransebeș 41p., 9) Știința Bacău 37p., 10) Unirea Dej 25p., 11) U Cluj 22p., 12) VCM Piatra Neamț 5p. 0 SHARES Share Tweet

