Care o fi familia traditionala?

Trei milioane de semnaturi s-au strâns pentru o initiativa legislativa menita sa apere “familia traditionala” româneasca. In vreme ce directia demersului este clara – se doreste interzicerea casatoriilor intre persoane de acelasi sex – initiatorii nu ne lamuresc asupra modului in care considera ei ca arata familia traditionala.

Desigur, stim ca e vorba despre un barbat si o femeie, insa exista multe chestiuni care nu au fost lamurite. Intre altele, faptul ca majoritatea definitiilor din dictionar nu spun ca familia este formata din persoane de sex opus, ci din soti. Dar asta e deja o chestiune tangentiala.

Initiatorii demersului de schimbare a Constitutiei nu ne spun daca o familie formata dintr-o femeie si copiii sai parasiti de tata este familie traditionala. Daca sotul care-si bate zi de zi nevasta dupa ce termina de baut banii câstigati prin munca ei se incadreaza in traditie.

Dar barbatul ramas vaduv si care-si creste, singur, copilul formeaza impreuna cu acesta o familie traditionala? Acum 100 de ani familia includea bunici, parinti, copii, toti locuind sub acelasi acoperis; astazi, insa, bunicii locuiesc separat iar copiii abia asteapta sa plece de acasa. Care este “familia traditionala”?

Nu cred ca exista raspuns pentru ca lucrurile evolueaza.

De fapt, problema este pusa gresit, iar acum in prag de alegeri, este folosita in lupta electorala.

Situatia poate fi rezolvata in mai multe feluri. Ori umblam la definitii si vom considera “casatorie” doar cea incheiata la biserica iar actul incheiat la starea civila il numim altfel, caz in care se rezolva problema casatoriilor intre persoane de acelasi sex.

Ori acceptam macar un parteneriat civil intre persoanele de acelasi sex pentru a beneficia si ele de protectia legala in privinta drepturilor de mostenire. Pentru ca, un sot poate mosteni sotul decedat, dar in cazul partenerilor de acelasi sex, nefiind casatoriti, nu exista o astfel de protectie legala.