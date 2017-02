Top Story Care gropi? După ce UE a deschis procedura de infringement împotriva României pe motiv că nu a reabilitat depozitele de deșeuri, autoritățile au luat la puricat gropile de gunoi. de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „În județul Bacău nu există, la această dată, depozite sau spații de depozitare pentru deșeuri active neconforme care să se supună procedurii de infringement” – susțin instituțiile de mediu ale județului. Precizarea ne-a fost transmisă de Agenția pentru Protecția Mediului (APM), dar este o opinie și a comisarului șef al Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Bacău, Tiberiu Ciobanu. Aceasta este formulată după ce Comisia Europeană a anunțat că România a fost trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (UE) pentru că nu a închis și nu a reabilitat 68 de depozite ilegale de deșeuri. Unii comentatori ai acestei măsuri spun însă că, totuși, în județ ar fi patru asemenea depozite, în Dărmănești, Onești și Bacău. APM vine cu argumente împotriva unor astfel de comentarii. La momentul aderării României la UE – spun reprezentanții APM -, în județul Bacău au fost inventariate 7 depozite municipale neconforme, dintre care 6 au sistat depozitarea până la 31 decembrie 2009, iar depozitul Bacău la 31 decembrie 2010. Au fost finalizate lucrările de închidere pentru depozitul neconform Bacău-Nicolae Bălcescu, lucrări realizate prin proiectul ISPA 2004 „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și zonele învecinate”, implementat de Primăria Bacău. Lucrările de închidere a depozitelor municipale din Buhuși, Dărmănești, Moinești, Târgu Ocna, Comănești și Onești au fost finalizate în proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, implementat de Consiliul Județean. Situația depozitelor rurale Termenul legal pentru închiderea și ecologizarea terenurilor pe care se aflau spații de depozitare a deșeurilor în zona rurală a fost 16 iulie 2009. Conform raportărilor transmise de autoritățile publice locale, au fost finalizate lucrările de închidere la toate cele 195 de spații de depozitare existente. În județ, 55 de spații de depozitare din mediul rural au fost închise prin ISPA 2004, iar celelalte au fost ecologizate prin procedura simplificată de închidere, aplicată de fiecare primărie. Din 1 ianuarie 2011, deșeurile municipale din județ sunt depozitate în Depozitul de deșeuri conforme Bacău – Celula 1. Depozitarea în Celula 1 s-a făcut pe tot parcursul anului 2016. Situația depozitelor de deșeuri industriale În județ, depozitele neconforme pentru deșeurile industriale de la Sofert, Chimcomplex, Rafo, Carom și Rafinăria Dărmănești au sistat depozitarea. Depozitele Chimcomplex și Rafo au finalizat lucrările de închidere și ecologizare. La Rafinăria Dărmănești, de la 1 septembrie 2014 au început lucrările de închidere a batalelor 1 și 2. În 2016, lucrările de închidere la Batalul 1 au fost realizate pe 40% din capacitate, dar termenul de finalizare impus este până la 31 decembrie 2017. Sofert a fost preluată de Amurco, societate acum în procedura de faliment. Lichidatorul judiciar a contestat obligațiile de mediu în 2016. Societatea Energy Bio Chemicals – Sucursala Carom Onești este și ea în procedură de faliment. Proiectul de închidere a batalurilor de nămol este în elaborare, termenul final de realizare a lucrărilor de închidere fiind 30 septembrie 2019. Închiderea depozitului de zgură și de cenușă a societății Thermoenergy Group Bacău (fosta CET) a fost parte componentă a proiectului „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficientă în alimentarea cu căldură urbană”. Lucrările de închidere au fost finalizate la sfârșitul anului 2015. Petrol: situația depozitelor pentru deșeuri periculoase Cele trei depozite pentru deșeuri periculoase din industria extractivă a petrolului au sistat depozitarea la 31 decembrie 2006, iar deșeurile au fost supuse valorificării. După golirea batalurilor au fost executate lucrări de demolare și dezafectare, de refacere a terenului, de umplere cu pamântul rezultat în urma tratării deșeurilor sau cu materiale de umplere și de redare în circuitul natural. Recepția lucrărilor de închidere s-a realizat in august 2015. 1 SHARES Share Tweet Articolul precedent „Distracție” cu mașini și gheață Articolul următor Pagina 1

