Educatie Caravana Universității „George Bacovia” a pornit prin licee Proiect de promovare cu profesori și studenți de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Universitatea „George Bacovia” din Bacău a început de ieri, 5 aprilie, o caravană de promovare în licee și colegii a ofertei sale educaționale pentru anul universitar 2017 -2018. Echipa caravanei este formată din cadre didactice și studenți, alături de rectorul instituției de învățământ superior, prof.univ.dr. Neculai Lupu. „Caravana va fi prezentă în cele mai bune licee și colegii din Bacău, Onești, Moinești, Slănic Moldova, Buhuși, dar și în cele din județele limitrofe, Vaslui, Neamț, Vrancea. Vom fi și la Bârlad, Piatra Neamț, Tg.Neamț, Tg.Frumos, Bicaz, Pașcani, Negrești, Roman, Focșani, Adjud, Tecuci, chiar și Miercurea Ciuc și Toplița. Este o campanie de informare ce oferă elevilor șansa de a participa la prezentări și discuții cu membri ai comunității universitare «George Bacovia» despre programele de studii de licență și masterat, precum și despre programe postuniversitare și colegiul de învățamânt non-universitar care va funcționa din toamnă la noi în universitate”, ne-a declarat lector univ.dr. Breda Lukacs, coordonatorul caravanei. Ieri, în prima zi, caravana a poposit la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, la ora 10.00, pentru ca de la ora 12.00 elevii de la Colegiul Economic „Ion Ghica” să ia contact cu profesorii universitari bacovieni și cu oferta educațională a acestora. Din toamnă, la Universitatea „George Bacovia” se poate studia Drept, Economia comerțului, turismului și serviciilor și Management, pe studii de licență, Management financiar contabil, Management – marketing, Managementul instituțiilor din administrația publică, Managementul afacerilor, Marketing în afaceri și Diagnostic Financiar și auditul firmei, pe studii de master. Perioada de înscriere este 1 iulie – 25 septembrie, iar concursul de admitere este pe bază de dosar. „Din toamnă venim și cu noutăți absolute. Sunt trei programe noi: administrație publică, pe licență, care se combină cu studiile de master, apoi un program postuniversitar pentru profesorii din învățământul preuniversitar, de completare de studii pe formarea continuă, pentru care se acordă 60 de credite, și încă un program nou, un colegiu non-universitar, de învățământ terțiar, pentru absolvenții de liceu care nu au luat bacalaureatul, dar care se pot specializa ca agenți de turism, organizatori de spectacole sau consilieri manager. În paralel, pot susține și examenul de bacalaureat și apoi se pot înscrie și la studii de licență. Vrem să arătăm că ne dezvoltăm, nu că ne desființăm cum mai spun unele voci.”

