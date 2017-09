Centrul mobil de pregătire va poposi sâmbătă, 02 septembrie, în municipiul Onești și va fi amplasată la Casa de Cultură, urmând ca duminică, 03 septembrie, să fie prezent la Comănești, în parcarea din centrul orașului. Sosirea Caravanei SMURD „Fii pregătit” în județul Bacău se încrie în calendarul de activități desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău pentru marcarea și sărbătorirea zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România și împlinirea a 169 de ani de la bătălia din Dealul Spirii. Astfel, timp de două zile, între orele 10.00 – 18.00, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău va organiza cursuri de instruire a populației privind modul corect de comportare și intervenție în cazul producerii unor situații de urgență, precum și acordarea primului ajutor în situații limită. Cursurile oferite vor include prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta atât județul nostru, cât și întreaga țară (ex. cutremure, inundații, incendii, alunecări de teren, muniție neexplodată), precum și modul în care populația se poate pregăti pentru a le face față. Cu această ocazie, I.S.U.J. Bacău va organiza un punct de informare, unde cetățenii vor putea obține informații despre programul de voluntariat “Salvator din Pasiune”, pentru a îmbrățișa nobila meserie de salvator. Cei care doresc să participe la cursurile organizate în Caravana “Fii pregătit!”, indiferent de vârstă, sunt așteptați cu drag în zilele și locațiile menționate sau se pot înscrie pe pagina de internet a Fundației pentru SMURD. 14 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.