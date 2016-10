Caravana Opel pe gustul bacauanilor

Iubitorii de masini bune au putut admira sâmbata si duminica, 1-2 octombrie, in parcarea de la Arena Mall, cele mai populare vehicule comerciale dar si o serie de modele de autoturisme ale constructorului german Opel. Pe lânga o campanie ce a inclus discounturi importante, vizitatorii au putut profita de sesiunile de drive-test cu modelul-vedeta ASTRA K (câstigatoarea titlului Masina Anului 2016 in Europa), precum si cu noile modele Corsa, MOKKA si cu toate vehiculele comerciale prezente la eveniment.

Desfasurata sub sloganul „Esti exact unde trebuie sa fii”, expozitia auto a fost oferita publicului de noul dealer Opel EXCLUSIV MOTORS Bacau.

„A fost o ocazie buna sa interactionam cu publicul, mai ales in cazul nostru pentru ca suntem marca noua in piata bacauana, iar noi am simtit ca se cere ca brandul Opel sa reapara in Bacau. Acest lucru chiar ni s-a confirmat de catre posesorii de Opel care au venit in service si si-au manifestat bucuria ca exista din nou dealerul Opel in Bacau. Oferta noastra cu aceasta ocazie a fost chiar atragatoare pentru ca ne dorim in continuare sa fim remarcati in piata”, ne-a declarat Beatrice Casaneanu, director executiv Exclusiv Motors Bacau.

Cei care si-au propus sa achizitioneze un vehicul Opel in aceasta perioada au beneficiat de un discount de 1000 de euro. Alti 50 de vizitatori au ales sa testeze modele Opel la sesiunile de drive-test, cele mai apreciate fiind Astra K si Mokka.