Caravana „La pas prin judet: sa ne cunoastem primarii” trage pe dreapta pâna la inceputul anului viitor

Desteptarea a pornit in vara, imediat dupa ce au fost validate alegerile locale, intr-o caravana intitulata sugestiv „La pas prin judet: sa ne cunoastem primarii.”

Am vrut sa-i cunoastem pe cei nou alesi, sa-i prezentam si pe edilii care si-au continuat mandatul, sa le deschidem usa si sa-i lasam sa vorbeasca despre comunitate, proiecte si viata lor.

Dar, demersul nostru a fost gândit, mai ales, pentru dumneavoastra, cititorii, care ati avut astfel ocazia sa-i cunoasteti mai bine pe alesii carora le-ati dat votul, sa stiti cine sunt, cum gândesc, sa aflati ce si-au propus in urmatorii ani pentru localitatea in care stati sau in care v-ati nascut.

Am vrut sa aducem informatii calde si pentru cei plecati acum din tara, dar care si-au lasat sufletul si inima tot acasa.

Au putut astfel citi, si in editia noastra online, despre ce se mai intâmpla in satul si comuna lor, in orasul lor. Asa au aflat ce s-a schimbat sau urmeaza sa se schimbe atunci când multi se vor intoarce acasa.

Sunt 93 de primari in tot judetul Bacau. Sunt si de la PSD, majoritatea, dar si de la PNL, si ALDE. Nu i-am selectat in mod expres. Pur si simplu caravana noastra a mers prin judet cum ne-au purtat pasii, rotile masinii sau alte documentari.

De la nord la sud, de la est la vestul judetului, asa cum arata si harta. Cei 31 de edili pe care i-am prezentat deja in paginile noastre ne-au primit, toti, cu bratele deschise. In cele aproape patru luni, de când am inceput campania, ne-au vorbit, fiecare, despre ei si oamenii satelor, despre munca, traditii, realizari, neimpliniri, proiecte, despre ce vor face in viitor, toate cu un optimism realist. Iar noi, le-am publicat declaratiile ca atare. Si feedback-ul a fost imediat. Au confirmat-o chiar si comentariile care au aparut pe site-ul www.desteptarea.ro.

Caravana „La pas prin judet…” se opreste deocamdata aici. Dar nu de tot. Pur si simplu facem o pauza. Pâna la anul. Când ne-om imprimavara cu totii.