Împreună, către visatul Everest al ființării! Pentru cotidianul nostru, o comunitate umană este un tezaur de resurse, nevoi, doruri, tradiții, cultură și civilizație, speranțe de noi orizonturi și îndrăzneli înfometate de fericirea depășirii standardelor deja cucerite. În mare parte, acest tezaur este gestionat de primarul comunității, omul care sfințește sau… non-sfințește locul. Deșteptarea a inițiat un demers singular în peisajul mass-media, o caravană jurnalistică, „La pas prin județ: să ne cunoaștem primarii", care și-a propus intervievarea edililor din județ, pentru a le oferi cititorilor posibilitatea de a afla modul în care aceștia intenționează să realizeze managementul acestui tezaur. I-am asaltat pe primari cu dorințele cele mai înflăcărate ale concetățenilor lor și am plecat de la ei cu proiectele pe care le-au schițat pentru ca acestea să prindă viață. Ne-am bucurat sau întristat, împreună cu Măria Sa Cititorul, de portretul de peste patru ani pe care fiecare primar l-a creionat comunității sale. Împreună cu feed-back-ul Cititorului, suveranul exercițiului nostru democratic, vom urmări îndeaproape luminile și umbrele strategiilor lor manageriale, vom informa în continuare corect și vom publica în Deșteptarea, unicul ziar tipărit din județ, dar și în ediția online, ceea ce se dorește a fi o valoare adăugată a supraviețuirii zilnice. Credința noastră, a jurnaliștilor, este aceea că doar împreună, menținând dialogul viu, constructiv și plin de realism și speranță, vom reuși să atingem cândva piscurile acestui Everest al ființării. Interviurile au fost realizate de Gheorghe Bălțătescu, Petru Done, Silvia Pătrășcanu, Ovidiu Pauliuc, Florin Ștefănescu, Elena Țintaru, Ion Fercu, Roxana Neagu, Andreea Gavrilă, Ramona Ionescu

